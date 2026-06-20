Bestard conservó las dos llaves de uno de los coches oficiales durante toda la investigación interna del Consell

El informe elaborado por la Secretaría Técnica del Departamento de Medio Ambiente se cerró sin que el vicepresidente del Consel de Mallorca y alto cargo de Vox, Pedro Bestard, hubiera entregado las dos llaves del Dacia Sandero ni tampoco hubiera renunciado a la exclusividad sobre los tres vehículos oficiales que originaron el escándalo. Lejos de corregirse la situación durante la investigación interna, el expediente deja constancia de que, cuando esta se hizo pública este 17 de junio, Bestard tenía en su propiedad las llaves de uno de los coches y seguía manteniendo bajo su plena disposición el Dacia Sandero, el Ford Ranger y el Subaru Crosstrek, pese a las graves carencias que arrastra el parque móvil del departamento.

El dato sobre el uso exclusivo de los vehículos cobra especial relevancia porque el propio informe describe una flota profundamente envejecida y con importantes problemas operativos. De los 72 vehículos del departamento, 31 superan los 15 años de antigüedad, 21 tienen más de 20 y al menos 13 permanecen fuera de servicio, una situación que, según la Secretaría Técnica, dificulta el trabajo diario de brigadas forestales, agentes de medio ambiente, guardas y otros servicios, además de limitar la incorporación de nuevos efectivos. Aun así, los tres vehículos continuaban reservados para el uso exclusivo del vicepresidente "en la fecha de emisión de este informe", según se expone en el documento, que además recoge que "no consta ninguna comunicación o instrucción posterior (del conseller) relativa a su disponibilidad para las necesidades operativas ordinarias de los diferentes servicios del Departamento".

La investigación también acredita que, en las mismas fechas, Bestard seguía conservando un régimen excepcional de custodia de las llaves. Mientras el procedimiento ordinario establece que permanecen depositadas en las dependencias del departamento y se entregan al personal responsable únicamente durante la jornada de trabajo, el vicepresidente disponía de las dos llaves del Dacia Sandero. En el caso del Ford Ranger y del Subaru, en las oficinas solo se conservaban las copias de reserva, mientras las llaves de uso habitual continuaban fuera de ese circuito, las cuales podrían seguir en manos del dirigente de Vox o bien estar en poder de sus secretarias.

La custodia de las llaves no ha sido una cuestión menor. El propio expediente recoge que el pasado febrero Bestard perdió las dos llaves del Dacia que tenía en su poder, una incidencia que obligó al departamento a gastar 430,96 euros de dinero público en la obtención de un nuevo juego.

El expediente evidencia, además, que el estallido del caso apenas provocó cambios de fondo. La única modificación fue la recuperación de la rotulación institucional de los vehículos, después de que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ordenara volver a identificarlos con la imagen corporativa. Sin embargo, la disponibilidad exclusiva de los tres coches y la custiodia de las llaves del Dacia ha permanecido intacta, al menos, hasta hace tres días, cuando se hizo público el informe.