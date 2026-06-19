Las solicitudes de rematriculación de coches extranjeros en Mallorca se disparan: aumentan un 149% en los últimos diez años

La presión en las carreteras de Mallorca crece año tras año, pero no solo por el aumento del parque móvil del residente: las rematriculaciones de coches de extranjeros en la isla se han disparado en los últimos cuatro años, pasando de 2.749 en 2022 a las 6.273 previstas para este 2026. Estos datos, recogidos por la ITV y ofrecidos por el Consell de Mallorca, suponen un incremento del 128% (3.524 vehículos más) y evidencian la pujante situación de saturación en la red viaria de Mallorca, que coincide además con un momento político en el que, desde las principales instituciones, tanto Govern como Consell, se vienen lanzando contundentes mensajes de contención y de no más crecimiento.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la población extranjera residente en la isla alcanzó en 2025 la cifra de 206.338 personas, abarcando hasta un 21,25% del censo poblacional total (cerca de una de cada cinco personas no son residentes). A esto se le suma el cada vez mayor peso del extranjero sobre el parque residencial de Mallorca, pues muchos de ellos acaban por adquirir una vivienda en la isla para instalarse o como segunda residencia. Por tanto, en este contexto, el incremento de las rematriculaciones en territorio insular supone una consecuencia lógica de la tendencia demográfica que ha venido experimentando la isla estos últimos años, pues muchos de los nuevos ciudadanos deciden desplazarse con un coche traído de su país por el territorio y, al no estar matriculados en el lugar en el que van a circular, si no se registran en el sistema español tan solo podrían hacerlo por un período de seis meses.

Sin embargo, el repunte de rematriculaciones entre 2022 y 2026 dista mucho de lo ocurrido entre el período comprendido entre 2016 y 2022. Durante estos seis años, el incremento de coches extranjeros con matrícula española fue de un 9,43%, o lo que es lo mismo, 237 vehículos más. De las 2.512 rematriculaciones solicitadas hace una década se pasó a las 2.749 registradas hace cuatro años.

Ampliando la fotografía, estos últimos diez años, según los datos de la ITV, las solicitudes de rematriculación se han incrementado en un 149%, con 3.761 más registradas este 2026 que en 2016.

El Consell pretende frenarlas con la limitación de coches

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, ha dado a conocer estos datos tras una reunión con el conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Eivissa, Mariano Juan, para abordar la aplicación de medidas de limitación del tráfico en las islas y el intercambio de experiencias en la gestión de la movilidad.

Rubio ha atribuido este incremento a la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), que limita a seis meses la circulación de vehículos con matrícula extranjera, y ha señalado que el Consell de Mallorca trabaja en una regulación que prevé limitar a un vehículo por vivienda las matriculaciones de personas no empadronadas en la isla. Asimismo, ha recordado que esperan que la futura ley de regulación de la afluencia de vehículos pueda aplicarse de manera inmediata una vez sea aprobada por el Parlament balear, después de haber sido aprobada por el pleno del Consell el pasado 5 de junio y remitida a la Cámara autonómica.

Imagen de encuentro entre Fernando Rubio y Mariano Juan. / CIM

El conseller insular ha indicado que ya se está desarrollando la infraestructura de control necesaria, que incluirá la gestión del acceso de vehículos, el cobro de la tasa y el control del techo de vehículos de alquiler.

Durante el encuentro, ambas instituciones han abordado la experiencia de Eivissa en la aplicación de su normativa de regulación del tráfico, que en su primer año de funcionamiento ha permitido reducir en unos 32.000 los vehículos que circulan en la isla durante el verano, lo que supone un descenso de alrededor del 15%, además de fijar un cupo inferior al del año anterior con 2.500 vehículos menos autorizados.

En el caso de Mallorca, Rubio ha indicado que se trabaja en un modelo que contempla el citado límite de un vehículo por vivienda para personas no empadronadas con residencia en la isla. Por su parte, el vicepresidente del Consell de Eivissa ha destacado la experiencia de la isla en la aplicación de su ley de regulación y ha señalado que el sistema ha tenido efectos sobre la domiciliación de vehículos y ha facilitado la adaptación progresiva a la normativa insular.

El Govern avala la ley

En otro orden de cosas, el Consell de Govern ha manifestado este viernes su criterio favorable a la toma en consideración y su conformidad a la tramitación de la proposición de ley de la regulación de la afluencia de vehículos a Mallorca aprobada por mayoría en el Consell de Mallorca para que siga trámites en el Parlament.

El portavoz autonómico, Antoni Costa, ha recordado que se ha pedido tramitación de urgencia de esta norma, de forma que previsiblemente "podrá quedar aprobada al menos en el último trimestre de 2026 y si es así entrará en vigor a efectos de la temporada turística de 2027". Costa ha destacado que la norma es para dotar a Mallorca de un marco legal que permita ordenar la entrada, circulación y permanencia de vehículos en Mallorca con criterios de sostenibilidad y capacidad de carga diaria y territorial.

"Compartimos la filosofía de la ley", ha subrayado Costa en la rueda de prensa del Consell de Govern, donde ha recordado que los consells de Ibiza y el de Formentera ya la tienen implantada y está en trámite también en Menorca.

La mesa del Parlament admitió a trámite la iniciativa y la remitió al Govern para que manifestara su criterio sobre la tema en un plazo de 8 días en relación con la tramitación. El paso dado por el Govern permite que continúe el recorrido parlamentario para su aprobación definitiva en los próximos meses.