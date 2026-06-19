La ola de calor dispara el riesgo de incendio forestal en Mallorca: prohibido encender fuego y hacer quemas

Mallorca afronta este fin de semana el primer gran episodio de calor del verano con un riesgo añadido: el peligro de incendio forestal. La llegada de una masa de aire sahariano, seca y muy cálida, dejará temperaturas que podrán rozar los 40 grados en el sur de la isla, polvo en suspensión y noches tórridas en algunos municipios de la Serra de Tramuntana. En este escenario, Protección Civil ha pedido extremar las precauciones y recuerda que las altas temperaturas elevan de forma importante el riesgo de fuego en el campo.

La situación llega, además, con Baleares ya dentro de la época de alto peligro de incendios forestales. Esta restricción anual está en vigor desde el pasado 1 de mayo y se prolongará, si no hay cambios, hasta el 15 de octubre. Durante este periodo está prohibido encender fuego en terreno forestal, a menos de 50 metros de zonas forestales y en todas las áreas recreativas del archipiélago.

La ola de calor no activa la prohibición, pero sí agrava el riesgo. La combinación de temperaturas extremas, vegetación seca, baja humedad y calima convierte cualquier imprudencia en una amenaza. Una colilla mal apagada, una botella de vidrio abandonada o una chispa pueden desencadenar un incendio en cuestión de minutos.

Mallorca, en alerta por calor y con los bosques bajo máxima vigilancia

El momento más complicado del episodio se espera este fin de semana. El sur de Mallorca estará en alerta naranja por temperaturas máximas que podrán acercarse a los 40 grados en las horas centrales del día. El calor también se dejará notar en el interior, el norte, el nordeste y la Serra de Tramuntana, donde se esperan valores muy elevados y noches especialmente difíciles.

Este ambiente seco y caluroso aumenta la vulnerabilidad de las zonas forestales. Los pinares, torrentes, márgenes, fincas rurales y áreas próximas a vegetación seca son espacios especialmente sensibles durante estos días. Por ello, la recomendación principal es clara: no hacer fuego bajo ningún concepto y evitar cualquier actividad que pueda generar chispas.

Protección Civil insiste en que la colaboración ciudadana es esencial. En plena ola de calor, prevenir un incendio depende muchas veces de gestos muy simples: no tirar colillas, no abandonar basura, no aparcar sobre vegetación seca y no utilizar fuego en zonas no autorizadas.

Qué está prohibido durante la época de alto riesgo

Desde el 1 de mayo está prohibido encender fuego en terreno forestal y en una franja de 50 metros alrededor de estas zonas. La prohibición afecta también a las áreas recreativas, aunque cuenten con espacios habilitados para cocinar o hacer fuego en otras épocas del año.

También están restringidas las quemas agrícolas y forestales. Las quemas de restos vegetales o agrícolas en terrenos próximos a masa forestal requieren autorización administrativa, y en situaciones de riesgo elevado pueden quedar suspendidas.

Una imagen del valle de Sóller lleno de humo procedente de las quemas agrícolas. / J. Mora

Nada de hogueras, colillas ni botellas de vidrio

Protección Civil pide no encender hogueras ni fuegos en el monte o cerca de zonas forestales. Tampoco se deben arrojar cigarrillos, cerillas, basuras ni botellas de vidrio. Estas últimas pueden provocar el llamado efecto lupa con el sol y originar un incendio.

También conviene extremar la precaución con trabajos o actividades que puedan generar chispas, como el uso de radiales, soldaduras, maquinaria agrícola o herramientas en contacto con piedras o metales. En días de calor extremo, viento o sequedad ambiental, cualquier chispa puede convertirse en un problema grave.

En las excursiones, salidas al campo o visitas a fincas, la recomendación es llevarse siempre los residuos, estacionar solo en lugares seguros y evitar bloquear caminos o accesos que podrían necesitar los servicios de emergencia.

Qué hacer si se ve humo o fuego

Ante cualquier columna de humo o indicio de fuego en una zona forestal, hay que llamar inmediatamente al 112. Es importante dar la localización más precisa posible, explicar qué se ve, indicar si hay viviendas o personas cerca y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.

No se debe acudir a la zona por curiosidad ni intentar acercarse para grabar imágenes. Además de ponerse en riesgo, se pueden bloquear caminos necesarios para los equipos de extinción.

Si una persona se ve sorprendida por un incendio en el campo, debe evitar adentrarse en el monte o cruzar zonas con humo. Lo más seguro es buscar espacios abiertos, de buena visibilidad y libres de vegetación, alejarse del avance del fuego y obedecer siempre las indicaciones de las autoridades.

Riesgo también cerca de casas y urbanizaciones

El peligro no se limita al monte. En Mallorca hay muchas viviendas, fincas y urbanizaciones situadas junto a zonas forestales o vegetación seca. Durante una ola de calor, estos entornos también requieren especial vigilancia.

En casas próximas al campo, conviene retirar hojas secas, ramas y restos vegetales acumulados, mantener limpios terrazas y canalones y evitar almacenar materiales inflamables junto a muros, jardines o zonas de vegetación. También es recomendable tener localizados los accesos y salidas en caso de emergencia.

La prevención es especialmente importante en los días de calor persistente, cuando la vegetación pierde humedad y el fuego puede propagarse con más facilidad.