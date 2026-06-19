Los médicos de Baleares reivindican la "unidad de la profesión" en el día de su Patrona

Los médicos de Baleares reivindicaron ayer la "unidad de la profesión" en la celebración del Día de la Profesión Médica, conocida como la Patrona del Colegio de Médicos de Baleares (COMIB), una cita anual que reunió a cerca de 400 asistentes entre facultativos, familiares, estudiantes y representantes institucionales en el Palacio de Congresos de Palma.

El acto, organizado por el COMIB bajo el lema 'Unidos por nuestra profesión', sirvió para poner en valor la labor de los profesionales sanitarios y reconocer a quienes acumulan décadas de ejercicio médico en las islas.

La jornada arrancó con la bienvenida de la secretaria general del Colegio, Rosa Robles, y contó con la presencia de la consellera de Salud, Manuela García; el presidente de la entidad colegial, Carles Recasens; el teniente de alcalde de Palma, Antonio Deudero; el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez Cifre, y la presidenta de los estudiantes de Medicina de la UIB, Rocío Sintes.

Uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia fue la lectura del Juramento Hipocrático por parte de los médicos recién colegiados María Gayà y Pablo Alonso, un gesto que dio la bienvenida a las nuevas generaciones de facultativos y recordar los principios éticos que sustentan la profesión.

Luego llegó uno de los actos más esperados de la velada: la entrega de las insignias con las que el Colegio distingue la trayectoria profesional de sus colegiados. En esta edición se reconoció a 42 médicos que cumplen 50 años de colegiación y a otros 117 facultativos que alcanzan los 25 años ejerciendo la profesión en Baleares.

En su intervención, el presidente del Colegio de Médicos, Carles Recasens, destacó el valor de este reconocimiento. Según señaló, se trata de un homenaje que trasciende la mera antigüedad profesional y pone el foco en el "compromiso, la responsabilidad y la vocación" que exige ejercer la medicina cada día.

Recasens recordó además que la profesión ha tenido que hacer frente en los últimos años a "importantes desafíos, desde las crisis sanitarias hasta la sobrecarga asistencial, pasando por los cambios organizativos y la creciente complejidad de la atención sanitaria". Pese a ello, afirmó, los médicos han seguido respondiendo con profesionalidad y entrega.

El presidente de la entidad destacó también la capacidad de "adaptación y resiliencia" demostrada por los facultativos en hospitales, centros de salud, consultas y servicios de urgencias. Una labor que, según Recasens, merece el reconocimiento no solo del colectivo médico, sino también del conjunto de la sociedad.

En este sentido, aseguró que el Colegio continuará trabajando para defender la profesión médica, mejorar sus condiciones de ejercicio y garantizar que las nuevas generaciones puedan desarrollar su vocación en "un entorno que valore adecuadamente su contribución al sistema sanitario".

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La ceremonia incluyó además la entrega de la Medalla al Mérito Profesional a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la principal organización sindical del colectivo médico en España y de la que forma parte el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), que cuenta con más de 1.800 afiliados en las Islas. Con esta distinción, el Colegio quiso reconocer la trayectoria de CESM en la defensa de la profesión médica, así como su papel en la reivindicación de condiciones laborales dignas para los facultativos.