El magistrado Alejandro Roa toma posesión como presidente de la Sala Social del Tribunal Superior de Baleares

El magistrado leonés Alejandro Roa Nonide ha tomado posesión este mediodía como presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en el Palacio de Justicia de Palma ante multitud de agentes sociales del archipiélago. Roa sustituye al juez Antoni Oliver, que ya ha cumplido el periodo máximo permitido de diez años en la presidencia y que le ha apadrinado en el solemne acto.

Con una dilatada carrera de 35 años en la judicatura, 28 de ellos en la jurisdicción social y doce en el TSJB, el magistrado ha empezado su intervención en catalán citando la letra de la canción de Jaume Sisa Qualsevol nit por sortir el sol: “Oh, benviguts, passeu passeu”. Roa ha asegurado: “Es un canto a la hospitalidad”. Y, acto seguido, se ha referido al Palacio de Justicia de Palma: “Aquí estamos en este tribunal, un lugar cargado de historia; este edificio responde a la vocación de servicio; aquí se cruzan generaciones de jueces y de fiscales; no es un espacio físico solo, aquí la ley se hace vida, la palabra se convierte en garantía”.

Alejandro Roa ha reconocido que empieza esta nueva etapa como presidente de la Sala Social “con responsabilidad y gratitud”. Y ha dado las gracias a sus predecesores, Oliver, Suau y Wilhelmi. También ha tenido palabras de reconocimiento para los magistrados de instancia de lo social, para los letrados de la administración de justicia, funcionarios, fiscales, Abogacía del Estado, Abogacía de la Comunidad Autónoma, colegios profesionales, Parlament, Real Academia de Jurisprudencia de Baleares, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Sepe, Instituto Social de la Marina, Projecte Home, sindicatos y empresas, cuyos representantes se hallaban en la sala de jurado en el acto de toma de posesión. Además, ha tenido un cariñoso recuerdo para su padre, que fue magistrado en León, su madre, esposa e hijos.

El magistrado Alejandro Roa es felicitado por sus compañeros tras su toma de posesión. / MANU MIELNIEZUK / DMA

El nuevo presidente de la Sala Social ha hecho un llamamiento por unas condiciones de trabajo seguras y dignas. Buena parte de su discurso se ha centrado en la justicia social. “La justicia social es la expresión jurídica que sustenta nuestra convivencia”, ha destacado.

Según Roa, uno de los principales retos que ahora mismo tiene la jurisdicción social en Baleares es “una justicia de calidad destinada principalmente a los ciudadanos de las islas, tanto en el ámbito de los trabajadores como de las empresas. Y garantizar los derechos de seguridad social de aquellos que acuden en situaciones que precisan de estas prestaciones”.

El nuevo presidente, vinculado a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha remarcado en su intervención la importancia del contrato de trabajo: “Es un contrato muy personal porque involucra a la persona e implica parte de su tiempo y también a su entorno familiar; por lo tanto, la trascendencia de ese contrato de trabajo y la relación profesional pues permanezca y pueda beneficiar al propio trabajador porque es esencial para su salud, para su bienestar y eso repercute en su entorno; no es un mero contrato mercantil, en él se implica la persona entera”. Roa ha agregado que cuando la relación laboral “se deteriora puede aparecer estrés, enfermedad… No todo se repara con una indemnización. La jurisdicción social existe para esto, para reparar el daño”.

Una carrera de larga distancia

“Es una carrera de larga distancia, cada muro es un desafío, un reto”, ha reconocido Roa, al tiempo que ha asegurado no haber perdido la ilusión por el trabajo y continuar volcado para “seguir siendo un tribunal de referencia; es la mayor garantía de los derechos de las personas”.

El jurista ha concluido: “La Justicia no es solo un edificio, ni un procedimiento, es una promesa de protección y respeto a las personas que acuden en busca de amparo”.

También se ha referido a la conflictividad laboral en el archipiélago: “Siempre ha existido presión en los juzgados, puede haber oscilaciones en la entrada y salida de asuntos. Los tribunales tenemos que atender al tipo de conflicto para resolverlo con la mayor calidad posible; no solo atender a la cantidad, sino a las situaciones que se dan socialmente a nivel colectivo, que están latentes y se necesitan afrontar y resolver cuanto antes por los tribunales”.

La sala de gobierno del TSJB posa en las escaleras del Palacio de Justicia, junto al vocal del CGPJ José María Fernández Seijo. / MANU MIELNIEZUK / DMA

Antes de su intervención, el presidente del TSJB Carlos Gómez ha dado las gracias al anterior presidente de la Sala de lo Social, Antoni Oliver. Según ha indicado, la Sala de lo Social se ha sabido adaptar dictando sentencias innovadoras que citan otros tribunales.

Gómez ha ensalzado la trayectoria profesional de Alejandro Roa, de quien ha destacado su “rigor, dedicación y entrega; ha sabido afrontar asuntos de gran complejidad; no solo hay que mencionar su conocimiento de las leyes, sino también su calidad humana, que deja huella en sus compañeros”.

El presidente del TSJB ha hecho hincapié en una de sus cualidades, “su carácter conciliador, siempre a favor del diálogo; así como su lealtad institucional, compromiso activo con la Administración de Justicia y capacidad de trabajo”. También ha valorado su sentido del deber, “experiencia, humanidad y vocación de servicio”.