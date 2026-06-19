Josep Borrell: "Los jueces en España no se dedican a la cacería política"

Josep Borrell lo ha sido todo en política. Además de ministro de Exteriores fue alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Ahora vive al margen de la actividad pública, pero su amplio conocimiento lo convierte en un experto en política europea y lo sitúa en una posición privilegiada para analizar el futuro del viejo continente. Esta noche, invitado por el Cercle de Economía de Baleares, ha pronunciado una conferencia en Palma bajo el título: “La Europa que necesitamos”.

El político socialista no ha querido entrar en detalles sobre la opinión que le merece el escándalo de Zapatero y sobre los negocios que está investigando un juez. Sin embargo, ha dejado clara su posición ante las numerosas actuaciones judiciales que afectan al Gobierno y a su partido. “Hay que dejar trabajar a la justicia y hay que entender que los jueces de instrucción indaguen e investiguen cuando existe una sospecha. Esto es lo normal en un país democrático. Los jueces no se dedican a la cacería política”.

Sobre su visión de la UE y el futuro que afronta el continente, el político asegura que la “Europa que necesitamos en estos momentos no la tenemos. Su diseño no está adaptado a las nuevas circunstancias políticas. No está pensada para unos EE UU que nos dice que bailemos por nuestra cuenta, ni está pensada para una China que se está comiendo nuestra industria automovilística, ni está pensada para una Rusia que inicia una guerra en nuestras fronteras”.

Borrell muestra públicamente la repulsa que le ocasiona la figura de Donald Trump y las consecuencias negativas que ha atraído a la política internacional. “Nada de lo que dice Trump es creíble. Es un perfecto botarate, un personaje de opereta que está poniendo el mundo patas arriba, pero que por desgracia tiene a su alcance el mayor poder militar de la historia”. Reconoce que no se acaba de creer todos los anuncios sobre los acuerdos de paz entre EE UU y el gobierno iraní, y acusa a los norteamericanos de caer en la trampa que les ha puesto Netanyahu para convencerles de iniciar esta guerra. “Trump creía que pasaría a la historia como el político que había derrotado el régimen ayatolá y no ha sido cierto. Me pregunto que han ganado los norteamericanos con este acuerdo con Irán que no tuvieran antes de este conflicto”.

Sobre los presagios de que la irrupción de Trump supone el final de una etapa política en Europa que comenzó al final de la segunda guerra mundial, Borrell reconoce que estamos en una época de cambios. “El famoso mundo de ayer era un mundo occidental, entre los que estábamos los europeos. Sin embargo, el mundo de mañana será una etapa post occidental”.

El experto en política europea se muestra muy crítico con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, porque afirma que ella no representa la voz de la UE “aunque se pase el día intentando parecer que la representa”.

La economía es uno de los pilares del futuro de Europa y hay expertos que señalan que la falta de una empresa tecnológica puntera europea supone un problema para el futuro. Sin embargo, Borrell no coincide con este pronóstico y recuerda que estas empresas tecnológicas, que tienen tanta influencia económica, no las han creado los países, sino personas que han sido visionarias.

Otro de los aspectos sobre los que Borrell muestra su pesimismo es sobre la posibilidad de que Europa cuente con un ejército propio. Recordó que “propuse a mis colegas crear una fuerza de reacción rápida con 5.000 efectos y no lo conseguí. Ahora el que se hace llamar comisario europea de defensa, pese a que no tiene ninguna competencia, quiere crear un ejército de cien mil hombres. Parece que se compite para ver quién la dice más gorda”.

También abordó la situación de la política nacional y volvió a reiterar que desearía que “los dos grandes partidos se pelearan menos y alcanzaran más acuerdos. Ojalá hubiera menos broncas, menos insultos y se alcanzaran más pactos sobre temas fundamentales”, señala.

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Por último, defiende el sistema judicial que tenemos en España y pide que se deje trabajar a los jueces. “Es normal en democracia que si un juez tiene razones para investigar lo haga y por lo que estamos leyendo parece que las tiene. Un país no puede vivir creyendo que el sistema judicial persigue a los políticos. Tenemos un sistema independiente”, concluye.