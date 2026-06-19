El Govern niega que existan casos como el de Bestard entre sus consellers: "No es una práctica habitual"

El Govern balear ha descartado este viernes que puedan existir entre sus consellers situaciones similares a la protagonizada por el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, por el uso personal de vehículos oficiales. El portavoz del Ejecutivo autonómico y vicepresidente primero, Antoni Costa, ha afirmado que este tipo de comportamientos "no son una práctica habitual" dentro del Govern.

Costa se ha pronunciado sobre esta cuestión durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, apenas dos días después de que el Consell de Mallorca decidiera dar por cerrado el denominado caso Bestard sin adoptar medidas disciplinarias contra el dirigente de Vox. La institución insular optó por regular mediante una instrucción interna el uso de los coches oficiales, tras conocer los informes técnicos encargados para esclarecer los hechos.

Los informes concluyen que Bestard dispuso de forma exclusiva de tres vehículos oficiales sin que existiera ninguna norma interna que autorizara expresamente esa situación, aunque tampoco una regulación que la prohibiera. Los técnicos consideran que la conducta del vicepresidente insular "no es apropiada", pero sostienen que no puede determinarse de manera categórica que hubiera un uso indebido de los coches oficiales.

Ante estas conclusiones, Costa defiende la actuación del Consell de Mallorca e insiste en que la decisión adoptada se basa precisamente en esos informes internos. "Respetamos la decisión final", señaló el portavoz, quien destaca además que la institución insular trabaja ya en una normativa específica para regular la utilización de los vehículos oficiales.

Costa evita especular sobre un hipotético caso en el Govern

El portavoz del Ejecutivo autonómico evita responder directamente a qué ocurriría si un conseller del Govern protagonizara una conducta similar a la atribuida a Bestard. "Me plantean una circunstancia que no ha ocurrido", ha apuntado. Sí ha querido dejar claro, en cambio, que él mismo no utiliza los vehículos oficiales de su departamento de una manera comparable a la descrita en los informes del Consell de Mallorca.

Costa tampoco ha entrado a valorar si el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, habría podido cesar a Bestard sin poner en riesgo la estabilidad del pacto de gobierno con Vox. En este sentido, se limita a recordar que la formación de Santiago Abascal continúa siendo el "socio prioritario" del PP para sacar adelante iniciativas legislativas como la futura ley agraria o la ley de Costas.

Las declaraciones del portavoz del Govern llegan después de que el Consell de Mallorca cerrara formalmente el expediente sobre Bestard con el apoyo de PP y Vox. La oposición, por su parte, mantiene que los hechos recogidos en los informes son suficientemente graves como para estudiar acciones ante la Fiscalía y otros órganos fiscalizadores.