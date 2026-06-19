El Govern descarta que los chiringuitos, las hamacas y las sombrillas puedan volver a la playa de es Trenc con las modificaciones de la Ley Ómnibus: “No cambia nada”

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha rechazado este viernes tras el Consell de Govern que las modificaciones introducidas en la Ley Ómnibus permitan el regreso de los chiringuitos, las hamacas o las sombrillas a la playa de Es Trenc. Costa ha asegurado que la reforma legal "no cambia nada" en la protección efectiva del parque natural y ha acusado a las entidades ecologistas como Terraferida, que han denunciado una desprotección del Parque Natural, de difundir informaciones falsas.

El dirigente autonómico ha salido al paso de las críticas surgidas por una disposición incluida en la norma que elimina la obligación de que las modificaciones de la regulación del parque natural de Es Trenc-Salobrar de Campos deban aprobarse mediante una ley del Parlament. A partir de ahora, esos cambios podrán tramitarse mediante decreto, como ocurre en el resto de espacios naturales protegidos de Baleares.

Costa ha descartado de forma tajante que esta modificación pueda abrir la puerta al regreso de instalaciones turísticas en la playa. "No cambia nada", ha insistido al ser preguntado por la posibilidad de que vuelvan los quioscos, las hamacas o las sombrillas a Es Trenc.

Para defender la reforma, el portavoz del Govern ha comparado la situación con la del parque nacional de Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera. "Si el parque de Cabrera se modifica, si procede, por decreto, ¿podemos decir que el Gobierno tiene desprotegido el parque de Cabrera?", se ha preguntado.

Según Costa, todos los parques naturales de Baleares, excepto Es Trenc, pueden modificar su regulación mediante decreto. Por ello, ha defendido que el único cambio introducido por la Ley Ómnibus consiste en equiparar este espacio protegido al resto de parques del archipiélago. "El Parlament ha decidido que sea como los otros, incluido Cabrera. No se ha desprotegido nada".

El vicepresidente ha negado además que exista voluntad política de alterar el régimen actual de protección del espacio natural. "No tenemos intención de modificar el decreto", ha asegurado. Costa también ha cargado contra algunas de las críticas formuladas por la oposición y por colectivos ecologistas. "Mienten, me sabe mal decirlo tan directamente", ha afirmado, antes de lamentar que se hayan difundido mensajes que alertan incluso de la posibilidad de construir hoteles en la zona. "Algunos han dicho que se harán hoteles. Hace falta un poco de rigor y seriedad", ha reprochado.

El Govern sostiene que la reforma únicamente modifica el procedimiento jurídico para aprobar eventuales cambios en el futuro, pero no altera las limitaciones actualmente vigentes ni los usos permitidos dentro del parque natural de Es Trenc-Salobrar de Campos. Por ello, el Ejecutivo insiste en que la ley no supone ninguna rebaja de la protección ambiental del espacio y que las advertencias sobre el regreso de chiringuitos, hamacas o sombrillas carecen de fundamento.