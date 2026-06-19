El Govern convocará cerca de 500 plazas de funcionario y personal laboral en Baleares para reducir la temporalidad

El Govern balear aprueba una nueva oferta pública de empleo que permitirá convocar este año cerca de 500 plazas de personal funcionario y laboral. El Consell de Govern da luz verde a una oferta de 471 puestos de trabajo correspondientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Baleares en el ámbito de los servicios generales, una medida que forma parte del Plan Estratégico de Función Pública para reducir la temporalidad y reforzar los servicios públicos.

La oferta pública de empleo de 2026 contempla 407 plazas de acceso libre y 64 plazas de promoción interna, según informa la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social. El Ejecutivo autonómico enmarca esta convocatoria en su estrategia para rebajar la tasa de temporalidad por debajo del 8%, uno de los principales objetivos fijados en la planificación plurianual de recursos humanos de la Administración autonómica.

Más de 400 plazas de acceso libre

Del total de plazas previstas para el turno libre, 387 corresponden a personal funcionario y 20 a personal laboral. La distribución se divide en tres bloques. Por un lado, 181 plazas se incluyen dentro de la tasa ordinaria de reposición, de las cuales 171 son para personal funcionario y diez para personal laboral.

Además, la oferta incorpora 49 plazas de personal funcionario vinculadas a la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios, que quedan exentas de la tasa de reposición. A estas se suman 177 plazas incluidas en la tasa específica, destinadas a reducir la temporalidad estructural de la Administración. De ellas, 167 corresponden a personal funcionario y diez a personal laboral.

Promoción interna para 64 trabajadores públicos

La oferta también reserva 64 plazas para promoción interna, con el objetivo de favorecer la carrera profesional dentro de la Administración autonómica. De estas plazas, 55 son para personal funcionario y nueve para personal laboral. Según destaca el Govern, la oferta ya se negocia tanto en la Mesa Sectorial de Servicios Generales como en el Comité Intercentros.

La convocatoria se integra en el instrumento de planificación plurianual 2025-2026 aprobado por el Govern para reducir la temporalidad en los servicios generales de la Comunidad Autónoma. La oferta de empleo de 2025 ya incorporaba una tasa específica para estabilizar puestos ocupados por personal interino y temporal. Aquella convocatoria incluía 347 plazas y las que todavía están pendientes de ejecutar se acumularán a las de 2026.

Para este año, la oferta incluye puestos ocupados por personal funcionario interino con fecha de finalización del nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2028 y plazas cubiertas por personal laboral temporal que, en esa fecha, acumulen tres años de ocupación.

Sin incremento de gasto público

El Govern subraya que la convocatoria no supondrá un aumento del gasto público, ya que las plazas ofertadas se encuentran actualmente cubiertas por personal interino. Asimismo, el Ejecutivo sostiene que la medida se ajusta al Plan Estratégico de Función Pública 2026-2027, que persigue reforzar las plantillas, mejorar la prestación de los servicios públicos y afrontar el relevo generacional en la Administración autonómica.

Pese a la reducción registrada en los últimos años, la temporalidad sigue siendo elevada en la Administración balear. Actualmente alcanza el 38,4% entre el personal funcionario y el 42% entre el personal laboral, porcentajes que el Govern aspira a rebajar progresivamente con esta nueva oferta pública de empleo.