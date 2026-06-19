Galmés no cesa a Bestard y asegura que no romperá con Vox en el Consell

Todo sigue igual. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, no cesará a su vicepresidente, Pedro Bestard, y ha afirmado este viernes que "analizará" los gastos del dirigente de Vox que se desprenden del informe de la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes en relación al supuesto uso indebido de coches oficiales, aunque ha recordado que otro firme constata que no hubo mal uso y mantiene el pacto con Vox.

El informe de 92 folios que Galmés ha decidido ignorar, y que él mismo encargo tras estallar el escándalo, reconstruye mediante facturas, repostajes, agendas y registros internos el uso de los vehículos oficiales por parte del vicepresidente y documenta una veintena de desplazamientos sin reflejo en su agenda institucional, además de viajes y un sinfín de gastos extraordinarios.

A preguntas de los medios en la presentación de la Gala del Comercio de Mallorca, Galmés ha señalado que se analizarán los gastos, aunque se ha aferrado al otro informe, el elaborado por el secretario general y la interventora general, el cual defendía que no se había hecho ningún mal uso de bienes ni vehículos de la institución y que permitió dar por cerrado el caso en clave política.

"Seguimos trabajando desde la institución, con un pacto de gobierno y dando solución a los problemas de la gente", ha indicado el presidente insular, quien además ha recordado que nada más conocer el supuesto uso indebido de los coches oficiales encargó los informes técnicos y que el vicepresidente dio explicaciones en una comisión.

Més denuncia los "caprichos personales" de Bestard

MÉS per Mallorca ha señalado que el "silencio" del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, le convierte en "responsable político del escándalo" y en "cómplice de la degradación institucional", ante las nuevas informaciones conocidas sobre el supuesto uso indebido de los coches oficiales por parte de Bestard. Así se ha expresado la portavoz de la formación en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perrelló, quien ha apuntado que las conclusiones extraídas del informe oficial elaborado por la institución insular hace que la continuidad de Bestard sea "políticamente insostenible".

En un comunicado, Perelló ha responsabilizado a Galmés de la situación creada, puesto que, a su juicio, cada día que pasa sin tomar decisiones es "una decisión en sí misma". Para los ecosoberanistas, los informes confirman un uso de los recursos públicos vinculado a "intereses particulares" y a "caprichos personales" del vicepresidente insular.

Así, han subrayado que el informe detalla una compilación repostajes de gasolina asociados a desplazamientos de "carácter personal y familiar", junto con otros usos de los recursos públicos "sin relación con la actividad institucional".

Entre los hechos dados a conocer también figura la compra de un 'boc' disecado, un episodio que MÉS per Mallorca ha calificado como "especialmente significativo" porque está directamente relacionado con una afición personal de Bestard, conocido por su vinculación histórica con el mundo de la caza y por haber presidido la Federación Balear de Caza. Esta adquisición simbolizaría una manera de entender las instituciones como si fueran "un patrimonio privado" y no un "servicio público al conjunto de la ciudadanía".

Perelló ha afirmado que esto ya no serían solo "irregularidades administrativas aisladas", sino de un conjunto de hechos que apuntan a la "utilización de recursos de todos para atender intereses particulares e incluso aficiones personales". En ese sentido, ha incidido en que las instituciones no pueden estar al servicio de los "caprichos de ningún cargo público".

"Los mallorquines no pagan impuestos para que un vicepresidente pueda utilizar vehículos, gasolina y recursos públicos para satisfacer aficiones propias, resolver cuestiones personales o atender intereses familiares. Esta manera de comportarse representa una patrimonialización intolerable de las instituciones y una absoluta confusión entre aquello que es público y aquello que es privado", ha sostenido.