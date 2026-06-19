Gala del Comerç de Mallorca 2026: fecha, premios y homenaje al comercio local de Palma
El evento, que se celebrará el 2 de julio en el Teatro Principal de Palma, contará con un programa artístico y premiará a diversos establecimientos por su modernización, servicio al cliente y estrategia de comunicación
Llega a Mallorca una nueva edición de la Gala del Comerç, un evento que busca poner en valor el comercio local y de proximidad, así como reconocer la trayectoria y la contribución de los establecimientos comerciales al desarrollo económico y social de la isla. La gala se celebrará el próximo 2 de julio en el Teatro Principal de Palma y está impulsada por las patronales comerciales Afedeco y Pimeco, con la colaboración de Pimem y Caeb y el respaldo del Consell de Mallorca.
La presentación del evento ha tenido lugar en el Museo de Mallorca y ha contado con la asistencia del presidente del Consell, Llorenç Galmés; la consejera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate; la presidenta de Afedeco, Joana Mansera; y la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo.
Durante su intervención, Galmés ha destacado ”la importancia del comercio de proximidad para la economía y la vida de los municipios mallorquines”. El presidente ha defendido que comprar en los establecimientos locales contribuye a "apoyar a agricultores, artesanos, productores y empresarios de la isla”, además de reforzar “un modelo económico vinculado al territorio".
Por su parte, la consejera Pilar Amate ha puesto el foco en la necesidad de dar visibilidad “a los pequeños negocios”, muchos de ellos gestionados por familias mallorquinas. Según ha señalado, estos comercios “ayudan a mantener la identidad de los pueblos, dinamizan las calles y ofrecen productos de cercanía a los ciudadanos".
Premios para esta edición
La velada contará con un programa artístico, donde la cantante Alira Moyà, Tamara, el humorista mallorquín El Casta y el grupo Cómplices serán los encargados de aportar música, emoción y humor al evento.
Algunos de los premios y reconocimientos de la edición 2026 son el Premio a la Empresa de Comercio del Año a la Floristeria Es Brot, el Premio al Comercio de Proximidad al Comercial Gravina de Portocolom, y el Premio al Comercio con Historia a Can Joan de s’Aigo. También se hará entrega del Premio a la Modernización Empresarial a Glosa Marina, el Premio al Mejor Servicio al Cliente a Eléctrica Ramblas; el Premio al Comercio Kilómetro Cero a Fet a Sóller, el Premio al Profesional del Comercio a Arts i Vases, el Premio al Comercio Responsable a La Fiore, el Premio a la Estrategia de Comunicación al Forn Sant Francesc, el Premio a la Mejor Parada de Mercado a Son Amagat, el Premio a la Visión de Futuro a Art en Pedra, el Premio Especial al Apoyo y Promoción del Comercio Local a Mallorca T’estim, el Reconocimiento in memoriam al comercio de Mallorca a Demetrio Peña y a Miguel Lladó, y el Premio Especial de carácter honorífico a José Bonnín Piña.
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