La Federación de Salud Mental alerta del impacto de la masificación turística en el bienestar emocional

La Federación de Salud Mental de Mallorca ha reclamado que la salud mental forme parte del actual debate sobre la saturación turística y territorial que se vive en las Illes Balears. La entidad advierte de que la elevada presión turística no solo tiene consecuencias económicas y ambientales, sino también efectos directos sobre el bienestar emocional de la población.

Según la Federación, Baleares recibió más de 19 millones de turistas en 2025, una cifra que equivale a 16 visitantes por cada residente. Este aumento continuado coincide con problemas como el encarecimiento de la vivienda, la congestión del tráfico, el incremento del coste de la vida y la saturación de los espacios y servicios públicos.

La organización ha puesto el foco especialmente en los trabajadores del sector turístico, que se enfrentan a factores de riesgo psicosocial como la temporalidad, las jornadas irregulares, la alta intensidad laboral y la inseguridad en el empleo.

El presidente de la entidad, Guillem Febrer, ha asegurado que los estudios sobre la masificación turística relacionan la percepción de saturación con una menor calidad de vida, mayores niveles de estrés y una pérdida de control sobre el entorno cotidiano. “La saturación turística no es solo una cuestión ambiental o económica, sino también una cuestión de salud mental comunitaria”, ha afirmado.

La Federación también ha recordado que los problemas de salud mental vinculados al trabajo han aumentado de forma significativa en los últimos años y ha subrayado que el acceso a una vivienda digna es uno de los principales factores que influyen en el bienestar psicológico de la población.

Por este motivo, el colectivo Menys Turisme Més Vida ha convocado una gran manifestación contra la masificación turística para el próximo 26 de julio en Palma. La plataforma denuncia que tanto el Govern balear como el Gobierno central mantienen políticas insuficientes para frenar una saturación que, según ellos, afecta cada vez más a la calidad de vida de los residentes.