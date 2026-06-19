Un fallo en la actualización del sistema provocó la última caída de la receta electrónica en Baleares

La caída del sistema de receta electrónica de Baleares que se registró el pasado miércoles fue consecuencia de una actualización fallida de la plataforma SIGMA. Según ha podido saber este diario, desde el Ib-Salut quisieron introducir la actualización en el sistema por la noche, pero no funcionó correctamente y acabó provocando la interrupción del servicio.

La incidencia afectó no solo a las farmacias, donde numerosos usuarios encontraron dificultades para retirar los medicamentos prescritos, sino también a los médicos y al resto de profesionales sanitarios que utilizan la plataforma para emitir recetas electrónicas. Durante varias horas no fue posible realizar nuevas prescripciones ni acceder con normalidad a los historiales farmacológicos asociados al sistema.

Ante la magnitud del problema, los técnicos optaron por revertir la actualización y recuperar la versión anterior de SIGMA. La medida permitió restablecer progresivamente el servicio durante la mañana del pasado jueves y el sistema volvió a funcionar con normalidad alrededor de las 11.00 horas. Así, la actualización prevista ha quedado aplazada.

El fallo afectó especialmente a las farmacias de guardia y a las que abren a primera hora de la mañana, ya que la plataforma permaneció inoperativa desde la tarde-noche del miércoles hasta bien entrado el jueves. Cabe recordar que SIGMA gestiona una enorme cantidad de información clínica y farmacológica, lo que hace especialmente complejas las actualizaciones.

Sin embargo, no es la primera vez que la nueva plataforma registra incidencias. SIGMA sustituyó el pasado febrero al antiguo sistema RELE y apenas unas horas después de su entrada en funcionamiento ya sufrió una caída que impidió dispensar medicamentos en prácticamente todas las farmacias del archipiélago. Dos días después volvió a registrar problemas de funcionamiento.

MÉS per Mallorca ha denunciado los fallos de este sistema y ha reclamado explicaciones a la conselleria de Salud. La formación ecosoberanista considera "inadmisible" que un servicio esencial continúe sufriendo estas interrupciones que dificultan el acceso de los pacientes a sus tratamientos.

La diputada Marta Carrió ha asegurado que resulta "incomprensible" que varios meses después de la puesta en marcha del nuevo sistema sigan produciéndose incidencias. Por ello, MÉS reclama que la Conselleria informe con transparencia sobre las causas del fallo, el alcance de la incidencia y las medidas que piensa adoptar para evitar que vuelva a repetirse.

La formación también ha defendido que la digitalización de los servicios públicos es necesaria, pero ha advertido de que debe implantarse con las suficientes garantías y con planes de contingencia que aseguren la continuidad de servicios tan sensibles como la receta electrónica.

Por otro lado, el PSIB-PSOE ha responsabilizado al Govern del "deterioro progresivo de la sanidad pública balear". La diputada socialista Irantzu Fernández ha denunciado que las quejas registradas ante el Defensor del Paciente por las listas de espera para consultas se han duplicado desde 2022, pasando del 12% al 21% del total de reclamaciones.

Fernández ha alertado además del riesgo de colapso del sistema sanitario en los meses de verano, cuando aumenta la presión asistencial por la llegada de turistas. La diputada ha reclamado a la consellera de Salud que escuche las reivindicaciones de los distintos colectivos sanitarios y ha citado, entre otros ejemplos, los conflictos laborales en el transporte sanitario, el malestar en Son Espases o las críticas de enfermería por el funcionamiento de la aplicación Espai Salut.