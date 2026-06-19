Fallece el columista Enrique Lázaro
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Redacción
El escritor y articulista Enrique Lázaro Suau ha fallecido este jueves 18 de junio a los 76 años de edad a causa de una enfermedad. Nacido en Valencia en 1950, desarrolló gran parte de su vida personal y profesional en Mallorca, donde residió durante décadas y se convirtió en una figura muy conocida del ámbito periodístico de la isla.
Lázaro destacó especialmente por su labor como columnista y articulista en Última Hora, donde dejó una amplia producción. A lo largo de su trayectoria colaboró en varios medios de comunicación, consolidándose como una voz respetada entre lectores y compañeros del sector.
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