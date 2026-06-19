El doctor Antonio Escribano, en Mallorca: "La sal es imprescindible para la vida"

La importancia de la sal para el organismo, su papel en la historia de la humanidad y la necesidad de desterrar algunos mitos sobre su consumo centraron ayer la intervención del médico y experto en nutrición Antonio Escribano en un encuentro europeo del sector salinero celebrado en el Centro de interpretación Ses Salines, en es Trenc. El especialista, una de las voces más reconocidas en el ámbito de la nutrición deportiva y la alimentación, participó como ponente invitado en una jornada que reunió a representantes de empresas y entidades vinculadas a la producción de sal de distintos países europeos. Tuvo lugar en el marco del Annual Meeting de SEASALT Europe 2026, que este año se ha celebrado en Mallorca con Salinas d'Es Trenc como anfitriona.

En su intervención, Escribano abordó el papel fundamental que desempeña la sal en el funcionamiento del organismo. "Sin sal no hay vida, es imprescindible", resumió el médico, que explicó que el cloruro sódico está formado por sodio y cloro, dos elementos esenciales para mantener el equilibrio interno del cuerpo humano. "El sodio es fundamental para el impulso nervioso, para la movilidad del corazón y para multitud de procesos fisiológicos. Nuestro organismo depende de él constantemente", señaló.

El experto recordó que el cuerpo humano está compuesto en gran parte por agua y que el equilibrio entre sodio, potasio y otros minerales resulta imprescindible para el correcto funcionamiento de las células. "Se puede vivir un tiempo sin comer, pero sin sal sería imposible mantener la vida", afirmó. Si desapareciera de golpe toda la sal presente en el organismo, las alteraciones comenzarían de forma inmediata y las consecuencias serían graves en muy poco tiempo, señaló.

Más allá de su función biológica, el médico destacó también la importancia histórica de este producto. Recordó que la sal fue durante siglos uno de los bienes más valiosos del mundo, hasta el punto de que su comercio estuvo regulado y controlado por los gobiernos. "Fue el primer frigorífico de la humanidad", señaló, por su papel en la conservación de alimentos y en el desarrollo de los grandes viajes marítimos.

Por otro lado, comentó que la mala fama que arrastra la sal en algunos ámbitos responde principalmente a los problemas derivados de su consumo excesivo. "La sal no es mala. El problema es la cantidad", afirmó. Según recordó, la Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta aproximada de cinco gramos diarios.

"Consumir demasiada sal puede favorecer problemas como la hipertensión, pero una cantidad insuficiente también puede provocar trastornos importantes, incluso situaciones graves como una hiponatremia", explicó. En este sentido, diferenció entre el uso moderado de la sal en la cocina tradicional y la elevada cantidad que incorporan muchos alimentos ultraprocesados. "En la gastronomía natural la sal es necesaria. El problema es que determinados productos contienen cantidades desorbitadas", indicó.

Antonio Escribano tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la medicina, la nutrición y el deporte de alto rendimiento. Escribano es especialista en Endocrinología y Nutrición, catedrático extraordinario de Nutrición Deportiva de la UCAM y una de las referencias españolas en alimentación y medicina del deporte. A lo largo de su carrera ha asesorado a la Real Federación Española de Fútbol, la Federación Española de Baloncesto y diversos clubes profesionales, entre ellos el RCD Mallorca en la etapa de Gregorio Manzano.

Con todo, la jornada sirvió para reunir a representantes del sector salinero europeo y analizar el papel de un producto que, pese a formar parte de la alimentación cotidiana desde hace miles de años, sigue generando debate en el ámbito de la salud y la nutrición.