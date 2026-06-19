Dimite Fernando Fernández, director general de Agricultura: "Necesito urgentemente responder a cuestiones mías y de mi familia"

Fernando Fernández abandona la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por "motivos personales y familiares" tras siete años de gestión, mientras el Govern sitúa al frente del departamento a la actual gerente del IRFAP, Georgina Brunet, para "garantizar la continuidad" de los proyectos estratégicos del sector primario.

El Govern balear releva a uno de los principales responsables de la política agraria de los últimos años. La renuncia pone fin a una etapa de siete años vinculada a la gestión agraria de las Islas. En una extensa carta dirigida al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, Fernández asegura que su "ciclo en las Illes Balears ha acabado" y admite que desde hace tiempo ya no se encuentra "al cien por cien" de sus capacidades y dedicación para continuar en el cargo.

Un adiós con elogios al Govern y al sector

Pese a su salida, Fernández desvincula su decisión de cualquier discrepancia política con el Govern o con el Partido Popular. De hecho, agradece expresamente la confianza depositada en él tanto por la presidenta del Govern como por el partido y asume personalmente la responsabilidad de no haber sabido gestionar determinadas circunstancias. "Quien ha fallado soy yo y no ellos", afirma.

La renuncia llega a menos de un año de las próximas elecciones autonómicas y pone fin a una etapa de siete años vinculada a la gestión agraria de las Islas. Fernández explica que la decisión responde a motivos personales que considera prioritarios y que ya no puede seguir aplazando. "Necesito urgentemente responder a cuestiones mías y de mi familia y necesito hacerlo con tranquilidad", señala en la carta de despedida.

El hasta ahora director general afirma que llevaba cerca de un año convencido de que debía abandonar el cargo. "Siento que mi ciclo ha acabado", escribe, antes de añadir que la inercia y las "medias tintas" no encajan con la vocación de servicio público que, asegura, siempre ha guiado su trayectoria.

Balance de gestión

En su carta, Fernández realiza un extenso balance de su etapa al frente de la política agraria balear y reivindica algunos de los principales hitos de estos años. Entre ellos destaca la negociación de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 y el reconocimiento específico de Baleares como región insular, así como la incorporación obligatoria de producto local en establecimientos turísticos, la liquidación de las cámaras agrarias o la reorganización interna de la Conselleria.

Uno de los agradecimientos más destacados de la carta está dirigido al actual conseller de Agricultura, Joan Simonet. Fernández asegura que es "el mejor conseller que puede tener el sector agrario de las Illes Balears" y expresa su deseo de que continúe al frente del departamento durante mucho tiempo.

Georgina Brunet toma el relevo

La sustitución será prácticamente inmediata. El nombramiento de Georgina Brunet entrará en vigor este sábado tras la publicación del correspondiente decreto en el BOIB. Ingeniera agrícola por la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, especializada en hortofruticultura y jardinería, Brunet cuenta con una amplia trayectoria vinculada al sector agroalimentario balear.

Desde 2019 ocupa la dirección-gerencia del Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), organismo dependiente de la Conselleria de Agricultura, desde donde ha trabajado de forma coordinada con la Dirección General ahora vacante en el impulso de numerosos proyectos estratégicos para el sector.

Anteriormente desarrolló funciones directivas en distintas entidades agroalimentarias de Baleares. Entre otros cargos, fue gerente de la cooperativa Camp Mallorquí y ejerció responsabilidades ejecutivas en la corporación agroalimentaria Agroilla.