El Cuerpo Consular reúne en Mallorca a más de 150 empresarios extranjeros para reforzar sus vínculos con la economía balear

Más de 150 empresarios, emprendedores y profesionales de distintas nacionalidades participaron ayer en Mallorca en el primer Encuentro de Empresarios Internacionales impulsado por el Cuerpo Consular de Baleares, una iniciativa que nace con el objetivo de reforzar la integración de la comunidad internacional en la economía de las islas y fomentar nuevas oportunidades de colaboración empresarial.

La cita tuvo lugar en el estadio de Son Moix y completó todas las plazas disponibles, según han informado los organizadores en una nota de prensa. Se trata de la primera vez que el Cuerpo Consular de Baleares promueve un encuentro de estas características para reunir en un mismo espacio a empresarios extranjeros residentes en las islas y representantes del tejido económico local.

El Cuerpo Consular agrupa a los cónsules acreditados en Baleares, representantes de distintos países que actúan como enlace entre sus ciudadanos y las instituciones. En los últimos años, esta organización ha ampliado su actividad más allá de las funciones diplomáticas tradicionales y ha comenzado a impulsar iniciativas vinculadas a la llamada diplomacia económica, orientadas a fortalecer las relaciones empresariales y comerciales internacionales desde las islas.

Los organizadores consideran que el encuentro responde a una realidad cada vez más visible en Baleares. Actualmente, cerca de un tercio de la población residente es extranjera y más de la mitad de las nuevas altas de trabajadores autónomos registradas en los últimos años corresponden a ciudadanos de otros países.

El objetivo es crear un espacio donde empresarios de diferentes nacionalidades puedan conocerse, intercambiar experiencias, establecer contactos profesionales e identificar posibles proyectos conjuntos. La intención del Cuerpo Consular es que esta primera edición sirva como punto de partida para consolidar una red estable de empresarios internacionales vinculados a Mallorca. La iniciativa cuenta con la colaboración del Club de Empresarios Francófonos y reunirá a representantes de numerosas comunidades empresariales internacionales presentes en las islas.

Desde la Comisión de Diplomacia Económica del Cuerpo Consular destacan que los residentes extranjeros no solo tienen un peso creciente en la actividad económica balear, sino que forman parte activa de la sociedad de las islas. "Los empresarios internacionales no son únicamente generadores de actividad económica; son también parte activa de nuestra sociedad. Queremos que este encuentro contribuya a estrechar lazos, generar oportunidades y reforzar su integración en la vida económica y social de Baleares", señalan desde la organización.

Los impulsores del evento aspiran a que el encuentro se convierta en una cita periódica capaz de conectar talento, inversión y actividad empresarial de origen internacional con el tejido económico balear, en un momento en que Mallorca continúa consolidándose como uno de los principales destinos europeos para profesionales y emprendedores procedentes de otros países.