Apropa Cultura Baleares celebra su quinto aniversario en Es Baluard: "Eliminamos barreras para las personas con discapacidad"

El Museo de Arte Contemporáneo de Palma Es Baluard ha celebrado esta mañana en el aljibe del museo la conmemoración de los cinco años de vida del proyecto 'Apropa Cultura', un proyecto comprometido con las personas en riesgo de vulnerabilidad y que defiende una cultura inclusiva.

El acto ha sido inaugurado por el director del museo, David Barro, expresando su satisfacción y orgullo ante el trabajo realizado desde el nacimiento en Baleares en 2021 de la iniciativa. "Creemos en la capacidad tranformadora del arte dentro y fuera de nuestros muros. Es Baluard debe promover la inclusión, la diversidad y la igualdad de género en todos los programas públicos y en sus actividades", sentenció Barro.

Tras las palabras del director del museo, se ha proyectado un video homenaje por el quinto aniversario de la iniciativa, subrayando la importancia del proyecto en las islas: permitir vivir a las personas con discapacidad y en peligro de exclusión social una inclusión real, obtener un sentimiento de libertad y tener un espacio para transmitir a través de la música, el arte, el teatro, etc.

Marga Prohens, presidenta del Govern, dirigiéndose al público. / CAIB

La responsable de 'Apropa Cultura', Maria del Mar Matas, ha expuesto su felicidad ante el crecimiento del propósito: "Cuando empezamos, éramos 12 programadores culturales y 38 entidades sociales y de la salud de Mallorca. Trabajábamos con mucha ilusión y con un propósito. En el día de hoy, somos una red de 56 programadores culturales, 334 centros o servicios sociales o de la salud y más de 1.400 profesionales. Juntos hemos facilitado más de 60.000 experiencias culturales desde el inicio".

Asimismo, la presentación ha contado con varios testimonios de distintos protagonistas. Joana Maria, miembro de Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad, ha trasladado lo que ha supuesto para ella ser parte de la iniciativa: “'Apropa Cultura' me ha abierto las puertas a la cultura de una manera que jamás habría imaginado. Gracias a la entidad he descubierto un intereses que antes no tenía. Estas actividades me han permitido aprender muchas cosas, vivir experiencias enriquecedoras y conectar con otras personas con distintas discapacidades y profesionales".

El segundo en dedicar unas palabras al público ha sido Gerardo, miembro de la Unidad del Servicio de Salud Mental de UCR Serralta: "No creí que hace 5 años estaríamos así. Me atrevería a decir que la aparición de este proyecto es un punto de inflexión. Hemos pasado de un trabajo artesanal e intuitivo a una estructura estable, conjunta y con un crecimiento progresivo. 'Apropa Cultura' no se ha quedado en una web que ofrece actividades, sino que ha creado sinergias, espacios de reflexión, aprendizaje y acción con calidad y sensibilidad".

El último testimonio ha ido de la mano de Eva, miembro del equipo de educación de Es Baluard: "Siempre hemos tenido la convicción de que el arte y la cultura son herramientas de transformación social. 'Apropa Cultura' ha permitido la multiplicación de puntos de encuentro, sinergias, jornadas de intersecciones. Aquí hemos podido crear vínculos verdaderos alejados de la institucionalidad".

La celebración ha concluido con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la consellera de Familias, Bienestar Social i Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá. La presidenta ha finalizado destacando una cita de Joan Miró: "Un objeto bello no se creó para quedárselo guardado bajo llave en un museo, sino para servir de apoyo a la inventiva; se creó para que lo siguiéramos hasta el final del sueño".