Alerta naranja en Mallorca por temperaturas de hasta 40 grados: llega la primera ola de calor del verano

La primera ola de calor del verano llegará este fin de semana a Mallorca con temperaturas muy altas, polvo en suspensión y avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en varias zonas de la isla. La responsable de este episodio de calor intenso es una masa de aire sahariana, seca y muy cálida que llegará en las próximas horas al archipiélago, dejando un panorama de cielos despejados y valores plenamente estivales.

El momento más complicado se espera el sábado, cuando el sur quedará en alerta naranja por máximas que podrán acercarse a los 40 grados entre las 12:00 y las 19:59 horas.

El sur de la isla, en aviso naranja el sábado

Los cambios más significativos comenzarán a registrarse a partir del sábado 20 de junio. La delegación oficial de meteorología activará la alerta naranja en el sur de Mallorca, una zona donde los termómetros podrán rozar los 40 grados en las horas centrales del día, concretamente entre las 12:00 y las 19:59 horas.

Durante esta jornada, el ambiente vendrá acompañado de cielos poco nubosos y la presencia de polvo en suspensión (calima), con vientos flojos a moderados de componente este y régimen de brisas en la costa.

El domingo se extienden los avisos por calor

La jornada del domingo 21 mantendrá una tendencia muy similar, pero con una mayor extensión de las áreas afectadas. Mientras que el sur de Mallorca repetirá en alerta naranja con registros cercanos a los 40 grados, la Aemet ampliará la alerta amarilla al norte, nordeste, interior y a la Serra de Tramuntana, donde las máximas alcanzarán los 38 grados.

Además de las máximas diurnas, los meteorólogos advierten de que en los municipios de la Serra de Tramuntana se esperan noches tórridas con temperaturas mínimas que no bajarán de los 25 grados.

Estabilidad y calima durante la próxima semana

Esta situación meteorológica está motivada por un bloqueo en el golfo de Génova y el posicionamiento de una dana al oeste de la Península, una combinación que facilita la entrada del aire cálido africano. Debido a las altas temperaturas y a la sequedad, el riesgo de incendios forestales irá en aumento.

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De cara a los primeros días de la próxima semana, las previsiones oficiales apuntan a que las temperaturas diurnas se estabilizarán, manteniendo registros de entre 34 y 36 grados en el interior de Mallorca de forma persistente, por lo que se recomienda seguir los consejos habituales de protección frente a las altas temperaturas.