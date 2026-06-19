Alerta naranja en Mallorca: qué hacer ante la ola de calor de hasta 40 grados y las noches tórridas de este fin de semana

Mallorca se prepara para el primer gran episodio de calor del verano. Una masa de aire sahariano, seca y muy cálida, llegará este fin de semana a Baleares y dejará temperaturas inusualmente altas, polvo en suspensión y noches difíciles en algunos puntos de la isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por calor en varias zonas de Mallorca, con especial incidencia en el sur, donde los termómetros podrán acercarse a los 40 grados.

El momento más complicado se espera este sábado, cuando el sur de Mallorca estará en alerta naranja por temperaturas máximas que podrán rozar los 40 grados entre las 12.00 y las 19.59 horas. La jornada estará marcada por el cielo poco nuboso, la calima y el viento flojo o moderado de componente este, con régimen de brisas en la costa.

El domingo, el calor continuará y los avisos se extenderán a más zonas de la isla. El sur de Mallorca repetirá en alerta naranja, mientras que el norte, nordeste, interior y la Serra de Tramuntana estarán en aviso amarillo por máximas que podrán alcanzar los 38 grados. En la Serra, además, se esperan noches tórridas, con mínimas que no bajarán de los 25 grados en algunos municipios.

Calor de día y noches difíciles

El episodio no será solo cuestión de máximas. Las temperaturas elevadas durante la noche pueden dificultar el descanso y aumentar el riesgo para las personas más vulnerables, especialmente mayores, niños, enfermos crónicos y personas que viven solas.

Protección Civil ha pedido limitar la exposición al sol, mantenerse en lugares frescos y bien ventilados y prestar atención a la población con más riesgo. También recuerda que las altas temperaturas aumentan el peligro de incendios forestales, por lo que es necesario extremar las precauciones en el campo y en las zonas próximas a espacios naturales.

Qué hacer para protegerse del calor

Durante los próximos días conviene evitar salir a la calle en las horas centrales del día, especialmente entre las 12.00 y las 17.00 horas. Si no queda más remedio, se recomienda caminar por la sombra, cubrirse la cabeza, usar ropa ligera y de colores claros y llevar siempre agua.

También es importante beber con frecuencia, incluso aunque no se tenga sed. Las comidas deben ser ligeras y regulares, con frutas, hortalizas y alimentos ricos en agua y sales minerales. El alcohol y las comidas muy copiosas pueden empeorar la sensación de calor y favorecer la deshidratación.

En casa, lo recomendable es ventilar a primera hora de la mañana y por la noche, y mantener persianas y cortinas cerradas durante las horas de más sol. Los ventiladores y el aire acondicionado pueden ayudar, pero también es clave reducir la actividad física y evitar esfuerzos prolongados.

Cuidado en la playa y en el trabajo al aire libre

La playa no elimina el riesgo. Aunque el baño refresque, la exposición prolongada al sol puede provocar quemaduras, deshidratación o golpes de calor. Es recomendable usar protección solar, buscar sombra, evitar las horas centrales del día y no permanecer demasiado tiempo seguido al sol.

Las personas que trabajan al aire libre deben extremar la precaución. Siempre que sea posible, conviene adaptar horarios, hacer pausas frecuentes, hidratarse a menudo y evitar las tareas más duras en las horas de mayor temperatura.

Síntomas de un golpe de calor

El golpe de calor puede aparecer con mareo, dolor de cabeza, náuseas, debilidad, piel muy caliente, confusión, fiebre elevada o pérdida de conciencia. Ante estos síntomas, hay que llevar a la persona afectada a un lugar fresco, refrescarle el cuerpo, ofrecerle agua si está consciente y llamar al 112 si no mejora o presenta signos de gravedad.

Nunca se debe dejar a niños, personas mayores o animales dentro de un coche estacionado, aunque sea durante pocos minutos. Con temperaturas tan elevadas, el interior de un vehículo puede convertirse rápidamente en una trampa mortal.

El incendio forestal en Andratx / Manu Mielniezuk

Riesgo de incendios forestales

El calor intenso, la sequedad ambiental y la vegetación acumulada elevan el riesgo de incendios forestales. Protección Civil pide no arrojar colillas, basura ni botellas de vidrio, ya que estas últimas pueden actuar como lupa con el sol. Tampoco se deben encender fuegos ni hogueras en el monte o cerca de zonas forestales.

En caso de detectar un fuego en su inicio, hay que avisar inmediatamente al 112. Si una persona se ve sorprendida por un incendio, debe evitar adentrarse en el monte, buscar zonas abiertas y de buena visibilidad y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.

El calor seguirá la próxima semana

La situación está provocada por la entrada de aire cálido africano, favorecida por la posición de una dana al oeste de la Península y un bloqueo atmosférico en el entorno del golfo de Génova. Las previsiones apuntan a que, tras el fin de semana, las temperaturas seguirán muy altas durante los primeros días de la próxima semana.

En el interior de Mallorca, los termómetros podrían mantenerse entre los 34 y los 36 grados de forma persistente. Aunque no todos los puntos de la isla alcanzarán los valores más extremos, la combinación de calor, calima y noches cálidas hará que la sensación de bochorno sea intensa en buena parte de Mallorca.