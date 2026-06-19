Alerta naranja por calor en Mallorca: qué pasa con tu trabajo si el termómetro llega a 40 grados

Mallorca se prepara para la primera ola de calor del 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este sábado y domingo la alerta naranja en diversas zonas de la isla durante las horas centrales del día, con temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados. En este contexto, trabajar al aire libre o en espacios que no pueden cerrarse ni climatizarse exige medidas específicas de prevención: la empresa debe evaluar el riesgo, adaptar la jornada si es necesario y evitar que la exposición al calor ponga en peligro la salud de la plantilla.

Cuando el calor supone un riesgo para la salud, especialmente en trabajos al aire libre o en espacios sin climatización posible, la empresa tiene la obligación de actuar.

No es “aguantar”: es prevenir

La alerta naranja no significa automáticamente que todos los trabajos deban parar, pero sí obliga a las empresas a revisar el riesgo real. No es lo mismo una oficina con aire acondicionado que una obra, una terraza, una finca agrícola, un reparto en moto, una brigada de limpieza, jardinería, mantenimiento, seguridad, socorrismo o carga y descarga.

En estos casos, el calor puede dejar de ser una molestia y convertirse en un riesgo laboral: mareos, calambres, deshidratación, golpes de calor, pérdida de concentración y accidentes.

Qué dice exactamente la ley

La norma clave es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Esta norma fue modificada por el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, que introdujo medidas específicas frente a episodios de temperaturas extremas.

En concreto, la disposición adicional única del Real Decreto 486/1997, introducida por la disposición final primera del Real Decreto-ley 4/2023, establece que, cuando se desarrollen trabajos al aire libre o en lugares que no puedan quedar cerrados, deberán adoptarse medidas adecuadas para proteger a las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluidas las temperaturas extremas.

La misma disposición añade una obligación especialmente importante: cuando la Aemet o el órgano autonómico correspondiente emita un aviso naranja o rojo y las medidas preventivas habituales no garanticen la protección de los trabajadores, será obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de jornada previstas.

Dicho de forma sencilla: con alerta naranja, la empresa no puede mirar hacia otro lado. Debe evaluar el riesgo y adaptar el trabajo si la seguridad no está garantizada.

Además, esta obligación se enmarca en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que impone al empresario el deber general de proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

Qué debe hacer la empresa

Durante una alerta naranja por altas temperaturas, la empresa debe aplicar medidas preventivas adaptadas al puesto. Entre las más importantes están:

Cambiar los horarios. Las tareas más duras deben desplazarse a primera hora de la mañana o a momentos de menor temperatura. Las horas centrales del día, especialmente entre el mediodía y media tarde, son las más peligrosas.

Las tareas más duras deben desplazarse a primera hora de la mañana o a momentos de menor temperatura. Las horas centrales del día, especialmente entre el mediodía y media tarde, son las más peligrosas. Reducir la exposición. Si no se puede evitar trabajar, se deben limitar los tiempos al sol y organizar turnos más cortos.

Si no se puede evitar trabajar, se deben limitar los tiempos al sol y organizar turnos más cortos. Aumentar los descansos. Las pausas deben ser frecuentes y en zonas de sombra, ventiladas o climatizadas.

Las pausas deben ser frecuentes y en zonas de sombra, ventiladas o climatizadas. Garantizar agua fresca. No basta con “que haya agua”: debe estar disponible, accesible y en condiciones adecuadas.

No basta con “que haya agua”: debe estar disponible, accesible y en condiciones adecuadas. Adaptar las tareas. Si una actividad física intensa no puede hacerse con seguridad, debe aplazarse, sustituirse o reorganizarse.

Si una actividad física intensa no puede hacerse con seguridad, debe aplazarse, sustituirse o reorganizarse. Proporcionar ropa y protección adecuadas. La ropa debe ser ligera, transpirable y compatible con los equipos de protección necesarios.

La ropa debe ser ligera, transpirable y compatible con los equipos de protección necesarios. Vigilar a las personas vulnerables. Embarazadas, personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, trabajadores de edad avanzada o quienes toman determinados medicamentos pueden necesitar medidas específicas.

Qué debe evitarse

Con 40 grados no conviene normalizar ciertas prácticas. Debe evitarse trabajar al sol durante horas sin pausas, hacer esfuerzos físicos intensos en las horas centrales, trabajar en solitario sin comunicación, esperar a tener sed para beber o continuar la jornada si aparecen síntomas.

También hay que desterrar una idea peligrosa: “En verano siempre ha hecho calor”. La normativa actual obliga a evaluar el riesgo y actuar. El golpe de calor puede ser grave y aparecer rápido.

¿Puede negarse un trabajador?

El trabajador no debe abandonar el puesto sin más salvo que exista un riesgo grave e inminente, pero sí debe comunicar de inmediato cualquier situación peligrosa: falta de agua, ausencia de sombra, mareos, náuseas, confusión, calambres, agotamiento extremo o exposición prolongada al sol.

Si la empresa no aplica medidas y el riesgo es evidente, puede ponerse en conocimiento de los delegados de prevención, del comité de empresa, del servicio de prevención o de la Inspección de Trabajo.

Sectores especialmente afectados en Mallorca

La alerta naranja golpea de lleno a sectores clave de la isla: construcción, hostelería con terrazas, agricultura, jardinería, limpieza viaria, mantenimiento, transporte, reparto, socorrismo, seguridad privada, eventos, mercados, montajes y servicios turísticos al aire libre.

En muchos de estos empleos, el fin de semana coincide además con más actividad, más presión y más exposición. Precisamente por eso, la planificación debe hacerse antes, no cuando el termómetro ya marca 40 grados.

Señales de alarma

Hay síntomas que no deben ignorarse: mareo, dolor de cabeza, náuseas, debilidad, piel muy caliente, confusión, dificultad para hablar, calambres, desmayo o ausencia de sudoración pese al calor intenso.

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Ante una sospecha de golpe de calor, hay que llevar a la persona a un lugar fresco, enfriar la piel y llamar al 112 si no mejora o presenta síntomas graves.