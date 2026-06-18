¿Pueden volver en Mallorca los chiringuitos, las hamacas y las sombrillas a la playa de es Trenc con las modificaciones de la Ley Ómnibus? Basta con un decreto

El Govern ha convertido la Ley de aceleración de proyectos estratégicos o Ley Ómnibus en un órdago contra la protección de los espacios naturales protegidos de Baleares. Y lo ha hecho sin necesidad de debate parlamentario sobre las nuevas medidas introducidas vía enmienda en el nuevo texto legal, que entró en vigor el pasado domingo, ni tampoco sobre el impacto futuro en el medio ambiente de las islas.

La nueva ley cambia directamente el régimen jurídico del Parque Natural de es Trenc-Es Salobrar de Campos, que aprobó en 2017 el Parlament balear con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. La modificación que introduce la Ley Ómnibus es una disposición de "deslegalización", que otorga al Consell de Govern la potestad de modificar mediante decreto cualquiera de las normas que rigen el funcionamiento del parque natural, sin especificar nada más ni explicar cuál es el objetivo de este cambio sobre la que ya alertaron Més per Mallorca y el grupo ecologista GOB durante la tramitación de la ley.

El Govern ha explicado que su única intención no es desproteger Es Trenc sino aprobar por decreto el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural, es decir, el documento básico para gestionar el espacio protegido que regula la ordenación de sus recursos, define sus límites y establece sus objetivos para un periodo de tiempo determinado, que está pendiente desde de aprobación desde 2017, cuando se creó el parque natural. Pero la modificación realizada en la Ley Ómnibus le da un margen muy amplio para mucho más: instalaciones como chiringuitos, aparcamientos o servicios de playa o nuevos usos turísticos. Cualquier cambio es posible con la modificación introducida tan abierta, justificando que esos usos son compatibles con la protección.

La aprobación de esta "delegalización", la completa además con la modificación de siete artículos y la elimnación de otro en la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de Baleares (LECO), que establece el régimen jurídico general para la declaración, protección, conservación, restauración, mejora y adecuada gestión de los espacios de relevancia ambiental de las Islas Baleares, del Parque Nacional de Cabrera al Parque Natural de sa Dragonera pasando por el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, entre muchos otros, así como los lugares de la red ecológica europea Natura 2000.

Més per Mallorca y Gob ya lo advirtieron

Més per Mallorca, la primera formación que levantó la voz de alarma sobre la modificación del régimen jurídico del Parque Natural de es Trenc-Es Salobrar de Campos, alertó de las intenciones del Govern señalando,en palabras del diputado Ferran Rosa, “desde hace tiempo” existe un “compromiso” de la presidenta Prohens con “empresarios de Campos que se oponen desde hace años a la protección de es Trenc”. De hecho, según afirmó, diversos empresarios ‘campaners’ interpusieron recursos contenciosos contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de es Trenc, aprobado en 2023, aunque después de reunirse con el Govern de Prohens finalmente los retiraron, lo que alimenta las sospechas de Més de un posible compromiso del Ejecutivo para flexibilizar las medidas protectoras del gran arenal virgen de Campos.

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, la formación ecosoberanista ha asegurado que no permitirá que el Govern toque el parque natural de Es Trenc-Salobrar de Campos. "Es Trenc es una línea roja que no les dejaremos cruzar", aseguró el portavoz Lluís Apesteguia, quien añadió que tampoco la sociedad mallorquina permitirá que "toquen Es Trenc", recordando la intentaron "construir un macrohotel en Sa Ràpita". "Conocemos sus intenciones y sus relaciones con los intereses económicos vinculados a Es Trenc". Y añadió: "Toman a la gente por tonta" cuando la presidenta afirma que no piensan rebajar la protección del parque natural, porque si así fuera no habría sido necesario realizar ninguna modificación legislativa", argumentó Apesteguia.

El grupo ecologista GOB, la segunda entidad que dunció las intenciones del Govern, alertó, ya en abril, de que el cambio propuesto por el Ejecutivo afectaría a la Ley 2/2017 de declaración del parque natural y supondría un “cambio radical” en el marco jurídico del espacio protegido, pues hasta ahora cualquier modificación de su régimen de protección requería la aprobación de una ley en el Parlament, mientras que con la nueva fórmula podría hacerse directamente mediante acuerdo del Consell de Govern".

Una pareja camina por la orilla de la playa de es Trenc / Redacción Digital

El GOB consideró que esta medida implica una “deslegalización” efectiva del parque natural, al rebajar el rango normativo de su regulación y eliminar el control parlamentario sobre futuras modificaciones. En este sentido, adviertió de que la reforma facilitaría cambiar con mayor rapidez la lista de actividades prohibidas, los usos autorizables y las condiciones de uso dentro del espacio protegido.Y denunció que ello podría abrir la puerta a una ampliación de actividades recreativas, turísticas o comerciales en el interior del parque, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Mallorca.

La valoración del grupo ecologista Terraferida, publicada el pasado martes en redes sociales, también fue muy crítica con las medidas de es Trency del resto del decreto Ómnibus. "El Govern acaba de recortar la protección de es Trenc-es Salobrar de Campos, una de las joyas naturales de Mallorca. Ya os podéis imaginar cómo queda todo lo demás con la Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos. Han perdido la cabeza y nosotros lo perderemos todo", consideró. "Urbanismo y leyes a la carta para favorecer a sus amigos de los restaurantes, chiringuitos, tumbonas y lo que quieran dentro de uno de los espacios que fue protegido por voluntad popular y ahora desprotegido a golpe de decreto", lamentó

Y añadió: "Esta barbaridad va contra el Parque de Es Trenc y todos los espacios naturales. Modifican las leyes de protección que habíamos conseguido a lo largo de décadas (LOMIB, LECO, evaluaciones ambientales…) y todo para permitir más negocios y proyectos dentro de espacios naturales protegidos. Están locos. No hay otra explicación", aseguró. Y para los indecisos con la manifestación contra la saturación, lanzó un mensaje: ¿No encontrabais suficientes motivos para colapsar Palma el 26 de julio? Ahora ya sobran".

Con la declaración de Parque Natural, la playa de es Trenc perdió los seis chiringuitos con terraza que se explotaban en el arenal. No inmediatamente, sino en 2022, cinco años después de la declaración. En los años noventa del pasado siglo, sus años de mayor desarrollo, los chiringuitos de es Trenc sostenían económicamente a 120 familias de Campos de forma directa y también suponían una importante fuente de ingresos para otras empresas importantes del municipio, especialmemente la heladera. Pero a la vez la playa sufría una importante degradación que no se detenía. Desde 1956 hasta 2021, el año anterior a la retirada de los antiguos chiringuitos de obra con terraza, la línea de costera de la playa de Es Trenc sufrió un retroceso cuantificado de su costa 13,5 metros de promedio. La prueba más visual de ello es eran los nidos de ametralladora que se construyeron sobre las dunas y llegaron a estar muy cerca de la orilla o directamente en ella los días de bajas presiones acusadas.

En cambio desde 2022 hasta ahora, la dirección del parque natural ha desarrollado un trabajo de recuperación de sistemas dunares fragmentados que ya ha empezado a dar sus fruos, como demostró el crecimiento de 69 metros lineales de arenal de la playa de es Peregons Grans, que forma parte del Parque Natural de es Trenc, una arena que aparece o desaparece, según el año, pero que ya forma parte de su sistema dunar dinámico, gracias a la gestión de la posidonia, que ya solo se retira en una zona cercana al Club Náutico de sa Ràpita.

Primer intento para recuperar de los chiringuitos

Antes de la ley Ómnibus, en 2024, el Ayuntamiento de Campos, gobernado por el PP, quiso recuperar los seis chiringuitos con terraza que tenía la playa de es Trenc hasta abril de 2022, cinco años después de convertirse en parque natural, cuya declaración fue aprobada en junio de 2017.

Además, pretendió hacerlo pese a la restricción expresa de estos usos en un área natural de especial protección, tal como establece el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parc Natural de es Trenc-Es Salobrar de Campos, mediante un recurso contencioso contra el PORN del Parc Natural de es Trenc-es Salobrar de Campos con el objetivo de recuperar los antiguos seis bares restaurantes de playa y también sus terrazas. "De esta manera obtendríamos los ingresos necesarios para correr con los gastos de salvamento y de limpieza de la playa de es Trenc, que no son pocos", justificó el concejal Rafael Adrover a IB3TV.

Estas intenciones coincidieron con una ofensiva del Govern del PP contra todos los planes de ordenación de recursos naturales de las áreas protegidas de Baleares. Una intención revisionista de los usos permitidos en estas áreas que la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural confirmó también a las cámaras de la televisión pública por boca de su titular, Joan Simonet, aunque quiso añadir que esta revisión pendiente no es exclusivamente para permitir más chiringuitos.