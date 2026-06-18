El Parc BIT tendrá viviendas de alquiler para investigadores y docentes de la UIB

Los investigadores y el personal docente de la Universitat de les Illes Balears (UIB) podrán vivir en el Parc BIT. En un contexto de crisis habitacional, el Govern ha llegado a un acuerdo con el Instituto Balear de Vivienda (IBAVI) para construir tres bloques de edificios con un total de 120 alojamientos de alquiler para que los profesionales puedan vivir en el propio centro mientras desarrollan sus proyectos.

El documento que han firmado certifica la inversión de alrededor de 20 millones de euros para la creación hospedajes temporales que contarán con 1 o 2 habitaciones, cocina, baño, sala de estar y varias zonas comunes para “fomentar la interacción y el contacto interno entre trabajadores e investigadores” según ha explicado el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo en una rueda de prensa. Se prevé que las obras inicien durante el primer trimestre del 2027 y tengan una duración de 18 meses.

Jose Luis Mateo y Antoni Costa firmando el acuerdo / CAIB

Asimismo, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa ha explicado que esta iniciativa ha sido posible tras la aprobación por parte del Consell de Govern el pasado 30 de abril de la modificación del Plan Especial de Ordenación de ParcBit. Una iniciativa que se enmarca en el Plan de Atracción y Retención de Empresas y Talento de ParcBit, con “plan de fidelización” con duración hasta el 2030 de 68 millones de euros para transformar el hub tecnológico de Mallorca “en el centro de innovación e investigación del Mediterráneo”.

Por último, el vicepresidente primero ha afirmado: “Presentaremos de forma inminente un instrumento pionero en las Islas Baleares para financiar proyectos de inversión para que las start-up puedan nacer. También, presentaremos un proyecto en el que estamos trabajando conjuntamente con la UIB para la construcción de una facultad en el Parc BIT. Esto no es solo para atraer empresas, sino para fabricar talento”.

Esta es una de las últimas apuestas del Govern por la mejora y desarrollo de las instalaciones junto a la ampliación del trayecto de metro que se puso en marcha en julio del pasado año para que el centro de innovación tenga una conexión directa y veloz con la UIB y el centro de Palma.