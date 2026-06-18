La UIB debuta en el 'ranking' mundial QS que escoge a las 1.500 mejores y entra en una de las clasificaciones universitarias más prestigiosas del mundo

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha logrado entrar por primera vez en el QS World University Rankings 2027, una de las clasificaciones académicas más influyentes del mundo, elaborada por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS). La institución balear figura en la franja 1201-1400 de una lista que evalúa a las 1.500 mejores universidades del planeta.

El debut se produce en una edición en la que diez universidades españolas acceden por primera vez a la lista. Este reconocimiento llega después de que la UIB experimentara un retroceso en la última edición del ranking de Shanghái, considerado la referencia mundial en la evaluación universitaria. La institución balear pasó de situarse entre los puestos 601 y 700 en 2024 a ocupar la franja 701-800 en la clasificación publicada en 2025, aunque continúa figurando entre las mil mejores universidades del mundo.

En la presentación de la universidad, QS destaca el entorno singular en el que desarrolla su actividad docente e investigadora. La clasificación subraya que la UIB ofrece la posibilidad de estudiar e investigar en un contexto privilegiado, marcado por la calidad de vida mediterránea y por un entorno orientado a la generación de conocimiento, la innovación y la excelencia académica.

Asimismo, pone en valor la dimensión internacional de la universidad y su ubicación en Mallorca, junto a la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2010. El ranking resalta también el carácter multilingüe y multicultural de las Islas Baleares, así como la presencia de estudiantes e investigadores procedentes de numerosos países.

La consultora británica señala además que la UIB se encuentra entre las universidades destacadas en ámbitos como la docencia, la investigación, la cooperación internacional y la innovación tecnológica. También destaca su participación en redes universitarias internacionales, su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior y su vocación de contribuir al desarrollo económico y social de Baleares.

El QS World University Rankings es, junto con el ranking de Shanghái y la clasificación elaborada por Times Higher Education (THE), uno de los principales indicadores utilizados para medir la reputación y el rendimiento de las universidades a escala internacional.