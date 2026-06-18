Ses Voltes se viste de gala para graduar a los estudiantes de Comunicación, Educación y Deporte del CESAG

El Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), adscrito a la Universidad Pontificia Comillas, ha celebrado esta tarde la ceremonia de graduación de la promoción 2026 en Ses Voltes, a los pies de la Catedral de Mallorca. La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha impuesto la beca a los graduados en Comunicación, Educación y Ciencias del Deporte.

El CESAG ha graduado ya a un total de 52 promociones de Educación Infantil y Primaria, 18 de Periodismo y Comunicación Audiovisual, 10 de Publicidad y Relaciones Públicas y 7 de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD). Además, el martes graduó a la primera promoción de Enfermería. En total, más de 4.800 graduados.

Al acto han asistido, además de la presidenta del Govern, el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el director general de Universidades del Govern balear, doctor Sebastià Massanet; el vicerrector de Investigación de la Universidad Pontificia Comillas, doctor Mariano Ventosa; la presidenta de Quirónsalud Baleares, Rosa María Regí, y la directora del CESAG, doctora María Elena Valiente, entre otros.

Tras la bienvenida de la coral y la presentadora del acto, la doctora Ángeles Durán, ha sido el turno de los discursos. La primera en felicitar a los alumnos ha sido la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha destacado "el prestigio de la Universidad Pontificia Comillas" y la posibilidad de "construir el futuro sin tener que salir de nuestras islas". "Necesitamos que el talento de nuestros jóvenes pueda crecer aquí. Vuestras ideas, vuestro talento...". Además, ha subrayado "el privilegio enorme" de dedicarse a la vocación de cada uno: "Y todavía más cuando las profesiones que habéis elegido tienen tanto impacto en la vida de las personas".

A continuación, la directora del CESAG, doctora María Elena Valiente, ha recordado a los estudiantes la misión educativa del centro: "El legado de Alberta Giménez sigue vivo entre nosotros. El CESAG es una muestra de ello. Somos una realidad universitaria construida durante generaciones. Más de un siglo formando educadores. Dos décadas formando comunicadores. Diez años formando profesionales del deporte. Y ahora la primera promoción de Enfermería. Nuestra fuerza no reside únicamente en nuestra historia o en el pasado. Reside en haber sabido renovar esa historia sin perder nuestra identidad. Y hoy cada uno de vosotros sois el presente de esta historia del CESAG que os ha de llenar de orgullo y satisfacción".

Por último, el vicerrector de Investigación de la Universidad Pontificia Comillas, Mariano Ventosa, ha hablado de los cambios que está provocando la Inteligencia Artificial y ha animado a potenciar aquello en que los humanos son mejores que las máquinas: "En cosas como el criterio, la empatía, el sentido común o la capacidad de inspirar y liderar". "Todo lo que habéis aprendido en el CESAG os ha convertido en personas más maduras, competentes y capaces. Pero vuestro verdadero valor dependerá de quién decidáis ser", ha concluido.

A continuación, los nuevos graduados han recibido las becas y varios de sus compañeros han leído un compromiso ético. Han sido, en representación de los grados en Educación, Irene Maestro Fuster y Miquel Santandreu Rodríguez; de los grados en Comunicación, Juan Moreno García-Moreno y María Darder Durán; y de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Tomeu Isern Pieras y Aroa Garví Wollsten. La ceremonia ha concluido con la coral universitaria interpretando el tradicional canto universitario Gaudeamos Igitur.

La patronal Escola Católica concedió este miércoles al CESAG el premio Far de les Illes 2026 como "agradecimiento y admiración por la labor realizada en favor de la educación". El galardón fue entregado en la III Nit de l'Educació celebrada en el Castell de Bellver.