Prohens justifica que Galmés no cese a Bestard por el uso particular de los coches del Consell de Mallorca
La presidenta cuestiona que el PSOE critique esta decisión y pide a los socialistas que expliquen el origen de las joyas de Zapatero
Marga Prohens, presidenta del Govern, no ha querido entrar a valorar la polémica que ha protagonizado estos días el vicepresidente del Consell, Pedro Bestard (Vox) por el uso particular de varios vehículos de la institución insular. Sin embargo, ha asegurado que su compañero de partido, Llorenç Galmés, “ha hecho lo que estaba en sus manos” al solicitar a los técnicos de la institución un informe sobre este asunto.
Este informe, elaborado por el secretario general del Consell, que se conoció ayer y que fue presentado de forma oficial a la Comisión de Transparencia, incluye una serie de recomendaciones sobre el uso de estos vehículos públicos y sostiene que deben llevar identificaciones que demuestren que pertenecen a la institución.
Sin entrar a cuestionar la actuación del político de Vox, Prohens aprovechó la cuestión para atacar a los socialistas, que han amenazado con llevar el caso ante la fiscalía ante sus sospechas de que se ha podido cometer una malversación de caudales públicos. “Los socialistas están encima de este tema y lo denuncian el mismo día que el expresidente Zapatero estaba declarando ante un juez acusado de varios delitos”. La presidenta del Govern exigió a los socialistas que “expliquen de dónde ha sacado las joyas su líder espiritual y después que empiecen a dar lecciones”, concluyó Prohens.
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