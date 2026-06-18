Prohens ataca a los ecologistas por las críticas a la desprotección de es Trenc: "Es un bulo"

Marga Prohens se ha mostrado este mediodía muy contundente: “La acusación de que el Govern pretende desproteger el parque natural de es Trenc es un bulo”. De esta manera la responsable del Ejecutivo balear ha querido aclarar las últimas acusaciones vertidas por los grupos ecologistas, que han asegurado que el Govern ha cambiado el régimen jurídico del parque de es Trenc, a través de la denominada ley Ómnibus, y de esta forma puede modificar el nivel de protección de esta área natural.

El Govern ha introducido a través de un decreto un nuevo plan rector de uso y gestión de los parques naturales. Prohens ha calificado de “ecologistas intermitentes” -en clara alusión velada a la entidad Terraferida- las voces que han manifestado su alarma ante esta nueva normativa de protección, y ha recordado que el Govern que preside “no se dedica a desmentir bulos”. Ha explicado que este decreto ley tiene la misma naturaleza normativa que se viene aplicando a todos los parques naturales, citando expresamente el de Cabrera. “Nadie me va a dar lecciones de amor hacia es Trenc”, ha señalado la presidenta, al tiempo que ha asegurado que en estos momentos nadie puede poner en duda que el Govern pretende modificar el nivel de protección de Cabrera. “La normativa que se va a aplicar en es Trenc es la misma que la de Cabrera”. Además, se ha comprometido a mantener el mismo nivel de protección que ha existido hasta ahora en esta zona natural de la isla. “Que nadie piense que el Govern va a autorizar la construcción de una urbanización en es Trenc porque es falso, es un bulo”, ha insistido la presidenta.

El Govern ha justificado esta modificación, a través de la aprobación de un decreto, para mejorar la gestión del espacio natural, de tal manera que permitirá regular la ordenación de sus recursos, a la vez que se definirán sus límites y se establecerán sus objetivos para un periodo de tiempo determinado.