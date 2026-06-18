Prohens afirma que la mayoría de incendios forestales se pueden evitar y pide precaución a la población

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado este mediodía las instalaciones de Son Bonet, en Marratxí, para pasar revista de los medios terrestres y aéreos que ya están preparados para actuar ante cualquier incendio forestal que se pueda declarar este verano en Baleares. En la presentación de estos medios, entre otros, también han acudido la vicepresidenta, Antònia Estarellas y el conseller de Medio Natural, Joan Simonet.

Son muchas las mejoras técnicas que se han facilitado este año a los equipos forestales y al personal de Ibanat, pero una de las más destacadas es la adquisición de drones, que cuentan con tecnología de última generación. Estos aparatos permiten obtener imágenes en tiempo real de la evolución de un incendio forestal. También facilitan la localización de puntos críticos y aportan una información que después permite a los equipos de actuación ser mucho más efectivos a la hora de sofocar el incendio forestal.

La campaña contra los incendios se desarrolla este año con la voluntad de obtener unos resultados tan buenos como los cosechados el año pasado. El año pasado se declararon en Baleares 82 incendios, pero la extensión quemada fue mínima, ya que el fuego solo arrasó 17 hectáreas. Aunque los medios terrestres y aéreos se movilizan durante la estación veraniega, que es cuando más calor hace, todos estos trabajadores públicos llevan meses trabajando sobre el terreno, actuando y limpiando terrenos forestales para evitar que el fuego se propague con rapidez.

Prohens ha recordado que Baleares es un territorio muy vulnerable a los incendios forestales, ya que la temperatura es muy alta durante los próximos meses y las consecuencias que provocan estos siniestros suelen ser muy graves para el medio ambiente. Recordó también que más del 90 por ciento de estos incendios están provocados por humanos, por lo que señaló que se deberían evitar. Por ello hizo un llamamiento a la población para que defienda el medio natural de las islas y no provoque situaciones de riesgo que puedan provocar un incendio forestal.

La presidenta del Ejecutivo también ha querido destacar el gran trabajo y el alto nivel de compromiso que muestran los trabajadores que actúan en los incendios forestales. También ha destacado la coordinación que se aplica ante cada siniestro, que permite llegar al lugar del incendio lo antes posible y de esta manera se limita la extensión del siniestro. Ha recordado Prohens que está prohibido realizar fuego en las áreas forestales, porque esta prohibición sirve, precisamente, para evitar que se declaren estos incendios.

Los bomberos forestales, junto a la maquinaria que cuentan para actuar / B.RAMON

También ha querido resaltar la fuerte inversión económica que ha dedicado su Govern para reforzar el personal dedicado a la extinción, así como en la mejora del material y en la maquinaria que necesitan para actuar los bomberos forestales y los agentes del Ibanat. Así, ha citado que enlos últimos dos años se han comprado un total de 54 vehículos nuevos. De ellos, 30 los utilizan los agentes de medio ambiente y los 24 restantes están destinados al Ibanat. Esta adquisición de vehículos ha supuesto un coste de 2,5 millones, ha detallado la presidenta, que para ratificar el compromiso del Govern para ayudar a esta tarea contra los incendios ha recordado que el anterior Ejecutivo solo compró 34 vehículos en un periodo de ocho años.

Otra de las mejoras que ha querido resaltar la presidenta ha sido el proyecto de renovación de la maquinaria agroforestal, que ha supuesto un coste de 5,2 millones. El dinero invertido procede del impuesto de turismo sostenible. Con la inversión económica, que permite mejorar la capacidad operativa, se han comprado dos camionetas ligeras, una retroexcavadora, 60 unidades de maquinaria ligera, un remolque, tres miniexcavadoras, trece remolques ligeros y cuatro tractores. Además, en los próximos meses se entregarán también cinco autobombas forestales todoterreno y dos camiones equipados con grúa, lo que supone una inversión adicional de otros tres millones de euros.

Prohens pide a la población que no ponga en peligro las zonas forestales / B.RAMON

En esta presentación del operativo contra los incendios forestales también ha intervenido el conseller Simonet, que ha lanzado un mensaje de prevención para evitar la destrucción del medio natural de las islas. Ha recordado que en los últimos meses se ha realizado una gestión activa de la prevención de incendios forestales, que ha permitido actuar en 1.138 hectáreas de terreno en todo el archipiélago. Es decir, se han realizado limpiezas en estas áreas para evitar que, si se produce un incendio, el fuego se extienda con rapidez.

En realidad la campaña de este año se inició el pasado día 1 de mayo y se mantendrá activa hasta mediados del mes de octubre. Durante estos meses está prohibido hace fuego en cualquier terreno forestal. Para realizar una quema agrícola se precisa de una autorización específica.

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Este año ya se han declarado 28 incendios forestales y el terreno quemado es de unas seis hectáreas. Para atacar las llamas es imprescindible disponer de medios aéreos. El operativo cuenta con dos helicópteros y con dos aviones.