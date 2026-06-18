"Lanzarse de cabeza al agua sin comprobar la profundidad puede causar discapacidad permanente": lesionados medulares sensibilizan a los jóvenes de Mallorca

Lanzarse al agua desde los acantilados es una de las actividades más temerarias que los jóvenes mallorquines practican durante los cálidos días de verano. La Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (ASPAYM Illes Balears) ha dado comienzo a la campaña anual de prevención de las lesiones medulares que pueden provocar estas zambullidas en piscinas y playas si no se presta la suficiente atención.

En este 2026 la campaña se ha adelantado unas semanas, con el objetivo de llegar a los jóvenes en edad escolar que están a punto de terminar el curso. Toni Balaguer, usuario de ASPAYM, ha sido la persona responsable de impartir varias sesiones de sensibilización a alumnado de la Cooperativa Jovent, de Palma. En sus charlas ha compartido su propia experiencia, cómo padeció una lesión medular por una zambullida y los cambios que supuso padecer la lesión.

La asociación explica que una zambullida en una zona poco profunda, rocosa o desconocida puede provocar un impacto de la cabeza contra el fondo. Este golpe puede dañar las vértebras cervicales y la médula espinal, con consecuencias muy graves para la persona afectada. La zona cervical es especialmente vulnerable en este tipo de accidentes y las lesiones pueden causar una tetraplejia, lo que conlleva pérdida de la movilidad, alteraciones de la sensibilidad y una situación de dependencia que requiera cuidados y asistencia de por vida.

Las organizaciones participantes en esta campaña coinciden en que una zambullida imprudente puede cambiar la vida en segundos, y recuerdan que la época estival concentra buena parte de estas situaciones de riesgo por el aumento de actividades de ocio acuático.

Llamamiento a la prudencia

Para la presidenta de ASPAYM, Mayte Gallego, "implicarnos en esta campaña es fundamental para prevenir más accidentes por zambullidas y lograr que las lesiones lleguen a cero, no ya un año, sino de manera sostenida en el tiempo". Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), la Dra. Helena Bascuñana, recuerda que "las lesiones medulares por zambullida son accidentes graves, con consecuencias que habitualmente son irreversibles, pero en muchos casos evitables".

"Lanzarse de cabeza al agua sin comprobar antes la profundidad o el fondo puede causar un daño medular y provocar pérdida de movilidad, alteraciones de la sensibilidad o discapacidad permanente. La rehabilitación es esencial para prevenir complicaciones, favorecer la recuperación funcional y mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas afectadas", asegura. Además, Bascuñana explica que el mensaje debe ser claro: "La mejor lesión medular es la que no llega a producirse. Antes de zambullirse, hay que actuar con cabeza".

"El aumento de la actividad acuática en verano hace que se multipliquen también las situaciones de riesgo en playas, ríos y piscinas", señala el presidente de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), Samuel Gómez. "Muchas lesiones graves se producen en apenas unos segundos, cuando no se ha valorado bien el entorno antes de entrar al agua o se actúa con exceso de confianza", aclara.

En las próximas semanas se llevarán a cabo otras acciones de concienciación, así como un acto en una playa de Palma, para generar una mayor atención y difusión de esta concienciación.

Bajo el lema ‘Con cabeza sí, de cabeza no’, un año más la campaña se difundirá especialmente a través de redes sociales con los hashtags #Zambullidas2026, #ConCabezaSí y #DeCabezaNo, para trasladar un mensaje directo a los bañistas: antes de lanzarse al agua hay que comprobar la profundidad, conocer el fondo y evitar conductas de riesgo.