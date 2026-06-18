El grupo ecologista Terraferida replica al PP y a la presidenta Prohens tras ser acusado de difundir bulos sobre es Trenc: "No hay precedentes de una desprotección igual en Baleares"

El grupo ecologista Terraferida, tras ser acusado directamente por el PP de Baleares, a través de la red social X, de difundir bulos, por denunciar la desprotección del Parque Natural de es Trenc-Salobrar de Campos y el recorte de la protección de todos los espacios naturales de las islas, ha querido replicar al partido de Gobierno en las islas "Es tan bestial lo que ha hecho PP-VOX que cuando los pillan atacan a todo el mundo. No solo recortan la protección de Es Trenc y Es Salobrar, es que recortan la protección a todos los Espacios Naturales. No hay precedentes de una desprotección igual", ha asegurado Terraferiada. Y en tono irónico ha añadido: "Quien quira saber la verdad debe mirar el BOIB (13 de junio) no Twitter".

Previamente, el PP de Baleares, había publicado un mensaje compartiendo una publicación de Terraferida sobre los cambios que introduce la Ley Ómnibus con un mensaje: "Alerta, bulo: La modificación aprobada no elimina ninguna figura de protección ambiental ni reduce la protección de Es Trenc y Es Salobrar. Con el decreto se mejora su gestión y se refuerza su conservación, tal como establece la Ley de Espacios Naturales (LECO). Exactamente igual que se hizo con Cabrera, parque regulado por decreto". Y añade el PP:" Sabemos que pronto hay elecciones y que hay que entrar en campaña, pero nunca consentiremos la difusión de mentiras".

Previamente, la presidenta Marga Prohens se había manifestado en el mismo sentido, llamando a Terraferida sin nombrar al grupo ecologista "ecologistas intermitentes" por la etapa en que cesó su actividad. "“La acusación de que el Govern pretende desproteger el parque natural de es Trenc es un bulo”, ha asegurado. “La normativa que se va a aplicar en es Trenc es la misma que la de Cabrera”. Además, se comprometió o a mantener el mismo nivel de protección que ha existido hasta ahora en esta zona natural de la isla. “Que nadie piense que el Govern va a autorizar la construcción de una urbanización en es Trenc porque es falso, es un bulo”, ha insistido la presidenta, que ha añadido: “Nadie me va a dar lecciones de amor hacia es Trenc”,

A través de la Ley Ómnibus y sin debate político, el Govern ha cambiado directamente el régimen jurídico del Parque Natural de es Trenc-Es Salobrar de Campos, que aprobó en 2017 el Parlament balear con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. La modificación que introduce la Ley Ómnibus es una disposición de "deslegalización", que otorga al Consell de Govern la potestad de modificar mediante decreto, y no con una ley debatida y aprobada en el Parlament, como antes, cualquiera de las normas que rigen el funcionamiento del parque natural, sin especificar nada más ni explicar cuál es el objetivo de este cambio. sobre el que ya alertaron Més per Mallorca y el grupo ecologista GOB durante la tramitación de la ley.

Además, según el texto publicado en el BOIB de la Ley Ónmibus, el Govern también modifica siete artículos y suprime uno de la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de Baleares (LECO), que establece el régimen jurídico general para la declaración, protección, conservación, restauración, mejora y adecuada gestión de los espacios de relevancia ambiental de las Islas Baleares, del Parque Nacional de Cabrera al Parque Natural de sa Dragonera pasando por el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, así como los lugares de la red ecológica europea Natura 2000.

Con estos cambios, entre otras modificaciones, recorta las tramitaciones y los tiempos de exposición pública de los proyectos. Introduce también en aguas protegidas de Balears los "usos pesqueros profesionales y recreativos, incluidas las competiciones de pesca deportiva", donde en el anterior texto los límites a la pesca se quedaban en los "usos pesqueros tradicionales y no tradicionales que sean compatibles" . Y elimina el informe previo del ayuntamiento competente y del Consell de Mallorca obligatorio para autorización de instalaciones o equipamientos.