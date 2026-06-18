La Federación de Transportes defiende a la empresa de autobuses que dejó sin excursión de final de curso a un colegio de Palma y niega que lo cediera a turistas

La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) ha defendido a la empresa de autobuses, Emilio y Joaquín López S.L, que dejó sin excursión de final de curso al CEIP Verge de Lluc este miércoles y ha contradicho la versión del centro, que sostenía que la suspensión se produjo porque la empresa decidió priorizar servicios vinculados al sector turístico en plena temporada alta.

En un comunicado, la patronal del transporte ha asegurado que, según la versión de la empresa, la cancelación «no estuvo motivada por la sustitución de una excursión escolar por servicios turísticos». No obstante, en ningún momento se explica donde se destinaron esos autocares y se limita a aclarar que la empresa venía advirtiendo desde hacía meses de las dificultades existentes para garantizar la prestación del servicio en las fechas inicialmente previstas, la excursión estaba contratada desde marzo, debido a la extraordinaria concentración de excursiones escolares que se produce durante los últimos días del curso académico.

La actividad, programada como una salida conjunta a la playa con todo el alumnado del centro, formaba parte de las actividades de final de curso. El director del CEIP Verge de Lluc, Iñaki Aicart, asegura que la patronal no se ha puesto en contacto con el colegio y sostiene que siguen sin recibir una explicación convincente: «Todavía no nos han explicado dónde han ido estos autocares».

Aicart relata que la empresa no les ofreció una explicación clara sobre los motivos de la cancelación y que dedujeron que se había priorizado la actividad turística porque durante las conversaciones se aludió a la «temporada», sin que se mencionaran en ningún momento las "escuelas". «No creo que hablara de la temporada de excursiones escolares de final de curso», señala.

El centro asegura que los cuatro autocares habían sido reservados desde el mes de marzo mediante el procedimiento habitual y que el servicio se fue recordando en abril, sin que se advirtieran problemas hasta pocos días antes de la actividad. Finalmente, la empresa comunicó que no podría cumplir con el servicio.

Aicart ha asegurado que la empresa ha trabajado con el centro durante años sin incidencias y que existía una relación de confianza. Sin embargo, ha lamentado que la situación haya cambiado. Ante la cancelación, el colegio se vio obligado a reorganizar la jornada a última hora, proponiendo actividades alternativas en el propio centro, como juegos de agua en el patio, con el objetivo de que el alumnado no se quedara sin actividad.

La FEBT ha explicado que Mallorca cuenta con centenares de centros educativos y que una gran parte de ellos concentra sus excursiones y actividades de final de curso en las mismas semanas de junio. Aseguran que esto supone el desplazamiento de miles de alumnos en un corto espacio de tiempo y genera una demanda extraordinaria de vehículos.

Según los transportistas, las excursiones escolares y los servicios turísticos, culturales, o de cualquier otra naturaleza deben adaptarse a la disponibilidad real de vehículos y conductores, sin que exista una prioridad de unos servicios sobre otros.

Indignación UGT Servicios Públicos

Desde el sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos han expresado su «más absoluta indignación» y su rechazo a la situación vivida por la comunidad educativa del CEIP Verge de Lluc. El sindicato considera «totalmente inaceptable» que las empresas de transporte discrecional garanticen reservas a los centros educativos durante los meses de invierno y, posteriormente, las dejen sin servicio cuando aumenta la demanda turística. En este sentido, critica que se utilice a los colegios como una opción prescindible para priorizar actividades más rentables vinculadas al sector turístico durante la temporada alta.

El sindicato ha subrayado que todavía existen menores que, por razones económicas o por situaciones de vulnerabilidad familiar, tienen dificultades para acceder a espacios de ocio como la playa. Por ello, considera especialmente grave que se prive a estos alumnos de una actividad que, para algunos de ellos, suponía una oportunidad poco habitual de compartir una jornada con sus compañeros fuera del entorno escolar.

«Dejar a estos niños sin la única oportunidad de disfrutar de un día de playa con sus compañeros para priorizar el negocio turístico es un acto de clasismo social intolerable que no puede permitirse en un servicio público como la educación», ha señalado la organización sindical.