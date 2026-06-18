Las colas para examinarse del carné de conducir abren una batalla entre Tráfico y autoescuelas

Las importantes esperas que los alumnos de las autoescuelas asumen para poder examinarse del carné de conducir y un comunicado de la Dirección General de Tráfico minimizando este problema han tensado todavía más las relaciones entre ambas partes y han generado una fuerte "indignación" en las asociaciones que agrupan a estos centros de formación, tanto en el ámbito balear como en el estatal, según pone de relieve la presidenta de la patronal de las islas, Joana Ribas, al tiempo que se acusa de "deslealtad" al citado organismo dependiente del ministerio de Interior.

La propia Ribas denunció recientemente en Diario de Mallorca que en el archipiélago hay unos 9.000 alumnos que ya han superado el examen teórico y que están a la espera de poder examinarse del práctico, con demoras de hasta tres meses, y todo ello debido a la falta de examinadores con que cuenta la isla, dado que de los 17 que tiene asignados, solo 10 está realmente operativos, dado que cuatro se encuentran con bajas de larga duración, uno se marcha del archipiélago por un ascenso y dos desarrollan labores de coordinación.

Argumentos de Tráfico

La Dirección General de Tráfico emitió el pasado martes un comunicado en el que subraya que durante el pasado mes de mayo inició un plan piloto para el refuerzo operativo de exámenes (PRO) en Palma, Lleida, Navarra y Almería, con un refuerzo puntual de esos examinadores para aumentar el número de alumnos que podían presentarse a estas pruebas (en el caso de la isla se ejecutó los días 30 de mayo y 6 de junio). Según la DGT, en Palma solo se presentaron 407 alumnos de los 8.000 que en teoría estaban listos para acudir a estas pruebas (la patronal balear eleva ya esta cifra a 9.000), añadiendo que 210 suspendieron, es decir, más de la mitad.

Con estas cifras (en el resto de puntos el balance es parecido), Tráfico considera que se "desmonta el argumento de que hay miles de alumnos preparados para acceder al examen del permiso de conducir y la demanda real de exámenes prácticos queda muy por debajo de las cifras denunciadas por las asociaciones provinciales de autoescuelas".

Además, la DGT considera que sus esfuerzos para mejorar el servicio y las plantillas de examinadores están siendo continuados.

Indignación de las autoescuelas

Ante esta comunicación del ministerio del Interior, del que depende la DGT, las autoescuelas han estallado, hasta el punto de acusar de "deslealtad" al citado organismo, y de hacer uso de unos datos del citado plan piloto cuyo diseño ya había sido cuestionado por ellas.

Las autoescuelas critican los "parches" de Tráfico a la hora de examinar a los alumnos. / M. Mielniezuk

Tanto la patronal balear como la confederación nacional (CNAE) subrayan que Tráfico solo comunicó con 15 días de antelación la puesta en marcha del plan, lo que en su opinión "imposibilita presentar a los alumnos en condiciones adecuadas. El proceso formativo de un conductor no puede improvisarse". Este punto ya fue denunciado por Joana Ribas, a lo que se añade que esos exámenes adicionales solo se diseñaron para la obtención del permiso B, pero no se incluyeron ni vehículos pesados ni motocicletas. Sobre este punto, se señala que la exclusión de esos vehículos pesados condicionó notablemente esos resultados, dado que su formación es más breve.

Desde estas organizaciones empresariales se considera "inaceptable que se trivialice la situación que viven miles de alumnos y centenares de autoescuelas de toda España", y se subraya que el comunicado publicado por Tráfico demuestra "un desconocimiento absoluto del proceso formativo y oculta la raíz del conflicto, como es la falta de personal en las jefaturas provinciales".

Se añade que el plan PRO "no resuelve lo esencial, como son las jubilaciones no cubiertas, bajas prolongadas, plantillas insuficientes y una demanda creciente que el sistema actual no puede absorber".

Estas organizaciones piden "soluciones urgentes, no parches temporales, y exigimos más respeto y rigor al hablar de autoescuelas. Se han cerrado más de 1.400 centros en España en los últimos años por una falta de previsión y organización de la Administración".

Se concluye con la exigencia "de una capacidad de examen estable y suficiente en todas las jefaturas de tráfico. La necesidad de planes de choque y otras medidas extraordinarias se produce por el déficit alarmante de personal" en esa Administración.