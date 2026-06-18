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Un estudio elaborado por un profesor de la UIB revela que lo que más vemos no siempre es lo que hace la mayoría

La investigación, publicado en una revista científica, revela que la frecuencia y visibilidad de un comportamiento influyen más que su popularidad

Imagen del Dr. Thomas Karl Alfred Woiczyk, profesor de Economía en la UIB

Imagen del Dr. Thomas Karl Alfred Woiczyk, profesor de Economía en la UIB / UIB

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Enrique Casanova

Palma

Un estudio publicado en la revista científica ‘Organizational Behavior and Human Decision Processes’ concluye que las personas suelen aprender qué comportamientos son normales no por lo que hace la mayoría, sino por aquello que observan con más frecuencia. La investigación, en la que participa el profesor Thomas Karl Alfred Woiczyk, de la Universitat de las Illes Balears, junto a investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Pompeu Fabra, analiza cómo se forman las normas sociales en distintos entornos.

Los autores identifican un fenómeno denominado ‘common behavior effect’, según el cual una conducta puede llegar a percibirse como habitual aunque solo la siga una minoría. Esto ocurre cuando determinadas personas son más visibles o repiten sus comportamientos con mayor frecuencia que el resto. Según el estudio, este efecto no solo influye en la percepción de las personas, sino también en su comportamiento, ya que aumenta la probabilidad de que imiten aquellas conductas que consideran normales. Según afirma el dr. Woiczyk, “no confundimos la norma porque razonamos mal, sino porque nuestro entorno nos expone más a unas conductas que a otras”.

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Los resultados tienen especial relevancia en las redes sociales. Una minoría muy activa puede hacer que determinadas opiniones, mensajes agresivos o posturas extremas parezcan más extendidas de lo que realmente están. Algo similar puede ocurrir en las organizaciones, donde ciertas prácticas visibles, como trabajar hasta altas horas de la noche, pueden acabar considerándose habituales aunque no representen a la mayoría de los empleados.

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