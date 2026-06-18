Los consumidores ya pueden ahorrar hasta 60 euros gracias a una campaña con descuentos en 1.223 comercios

La campaña 'Bons Illes Balears' ya está en marcha. Gracias a este proyecto, los consumidores podrán intercambiar los bonos descuento en 1.223 comercios adheridos en Baleares, una cifra que convierte esta edición en la de mayor participación de la historia del programa. Mallorca concentra 963 comercios adheridos (76,7 % del total), seguida de Menorca con 189 establecimientos (15,5 %), Eivissa con 59 (4,8 %) y Formentera con 12 (1 %). En total, participarán 46 municipios en todas las islas.

Esta campaña, impulsada por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, estará activa hasta el 31 de julio o hasta agotar existencias. Para esta edición, se emitirán 380.000 bonos descuento, que permitirán generar un impacto económico de 3,8 millones de euros. Los compradores que deseen beneficiarse de los descuentos tendrán que acudir a cualquiera de los establecimientos adheridos con su DNI o pasaporte y el comercio tramitará los bonos en el momento de la compra. Cada persona podrá obtener hasta 60 euros de descuento y utilizar, como máximo, tres bonos en comercios, más tres adicionales en establecimientos de alimentación.

Este jueves ha tenido lugar en Formentera la presentación del programa, que ha contado con el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó; y el conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras del Consell de Formentera, Javier Serra.

Asimismo, del total de establecimientos participantes, 570 están gestionados por autónomos, lo que representa el 46,6 % de los comercios adheridos. Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que "Formentera es el mejor ejemplo del peso que tienen los autónomos en el comercio de proximidad, puesto que tres de cada cuatro establecimientos adheridos a la campaña están gestionados por trabajadores autónomos". También ha subrayado que los 'Bons Illes Balears' son una herramienta eficaz para "impulsar las ventas de los comercios locales, fomentar el consumo de proximidad y reforzar el tejido comercial de todas las islas".