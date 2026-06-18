Los trabajadores sociales apoyan las protestas contra la Cruz Roja: "Hay que mejorar las condiciones de los profesionales"

El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de las Islas Baleares (COTSIB) ha manifestado esta tarde mediante un comunicado su apoyo a los trabajadores sociales de la Cruz Roja de las Islas Baleares ante las movilizaciones que se están llevando a cabo en el marco del conflicto laboral que atraviesa la organización. Los representantes del Colegio han estado presentes en la concentración celebrada esta mañana para apoyar al personal y reclamar condiciones laborales dignas para los profesionales que sostienen la asistencia social día a día.

El COTSIB destaca la labor esencial que realizan las organizaciones del tercer sector, que prestan "un apoyo vital a las personas en situación de vulnerabilidad y sostienen numerosos recursos sociales". Precisamente por ello, el Colegio aboga por que las administraciones y las organizaciones garanticen marcos de contratación y financiación que permitan unas buenas condiciones laborales, la estabilidad de los equipos y la continuidad de los servicios. Según defienden, "mejorar las condiciones de los profesionales supone también mejorar la calidad de la atención, reforzar los recursos y fortalecer a las propias organizaciones".

La vicepresidenta del COTSIB, Elsa Herranz, ha avalado la situación: "Desde el Colegio de Trabajadores Sociales queremos mostrar nuestro apoyo a los profesionales de la Cruz Roja ante estas movilizaciones que se están llevando a cabo en el marco de este conflicto laboral".

Herranz ha argumentado que un convenio colectivo regional representaría "mucho mejor" la realidad a la que se enfrentan los trabajadores en las islas, "donde el acceso a la vivienda es muy difícil y el elevado coste de la vida debe ir acompañado de salarios dignos".

«Estamos hablando de personas que cuidan de otras personas en situaciones vulnerables y muy complejas. Debemos cuidar de nuestros trabajadores e instamos a la dirección de la Cruz Roja a que reconsidere su postura para que se pueda alcanzar un acuerdo», concluyó la vicepresidenta.

La postura del COTSIB forma parte de una campaña más amplia que reclama la dignificación del Trabajo Social en el Tercer Sector de la Acción Social. El estudio 'El Trabajo Social en el Tercer Sector de la Acción Social en España', elaborado por el Consejo General del Trabajo Social y la UNED, advierte precisamente de una realidad preocupante marcada por la precariedad laboral, la falta de reconocimiento y el riesgo de agotamiento profesional.

El Colegio insiste en que "la vocación y el compromiso son motores fundamentales de la profesión", pero "no pueden ser el único pilar que sustente el sistema". "La asistencia social requiere profesionales que sean reconocidos, apoyados y remunerados en consonancia con la responsabilidad que asumen y la realidad económica del ámbito en el que desarrollan su labor", concluye el Colegio.