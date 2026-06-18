Autismo Mallorca reclama mantener las ayudas para familias que cuidan a menores con enfermedades graves

La asociación Autismo Mallorca-NNST ha manifestado su apoyo a las familias españolas afectadas por el borrador del nuevo Real Decreto de la prestación económica por cuidado de menores afectados por una enfermedad grave. Esta ayuda, conocida como prestación CUME, está destinada a los progenitores que tienen a su cargo menores con estas patologías.

Según afirma la entidad, el decreto puede suponer un retroceso en la protección social que el Estado debe garantizar a los menores que precisan cuidados permanentes. De hecho, la organización ha realizado numerosas declaraciones en los últimos meses con el fin de que las instituciones presten más atención a los problemas de estos jóvenes, aunque asegura que estas demandas no están siendo escuchadas.

Es por eso que las familias han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que determinadas modificaciones puedan traducirse en una disminución de la protección real de los menores. Esto podría deberse a que se introduzcan ciertos requisitos, interpretaciones restrictivas u otros mecanismos que dificulten la continuidad de estas ayudas, las cuales consideran "esenciales" para el cuidado de estos jóvenes.

Por este motivo, la asociación se une a las solicitudes de las familias afectadas, que exigen a las administraciones la retirada del borrador presentado, la apertura de un proceso con las familias afectadas, la realización de una evaluación del impacto que tendrían las medidas propuestas sobre los menores beneficiados y sus familias. También piden la garantía de que una modificación normativa suponga la pérdida de derechos o protección para los menores amparados y la ampliación de la protección a aquellas patologías o trastornos de especial gravedad y que requieren de una mayor cobertura.

Asimismo, Autismo Mallorca pide unión entre las familias afectadas de todas las autonomías españolas. Según Tamara Beier, la presidenta de la entidad, “las familias ya tienen suficiente con el trasiego de médicos y terapias para que ahora tengan que lidiar con un informe que puede dificultar aún más su situación”.