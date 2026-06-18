Araña violinista en Mallorca: dónde se esconde, cómo identificarla y qué hacer si te pica

La araña violinista está presente en Mallorca, pero su sola mención no debe traducirse en alarma. La especie localizada en la isla es la Loxosceles rufescens, conocida también como araña reclusa mediterránea, araña de los rincones o violinista mediterránea. Es pequeña, discreta, de hábitos nocturnos y suele vivir escondida en lugares oscuros y tranquilos.

Su nombre impone, sobre todo porque se asocia a mordeduras que pueden provocar lesiones en la piel. Sin embargo, los expertos insisten en un punto clave: las mordeduras de araña son accidentales y solo resultan peligrosas en un número muy limitado de casos. La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha documentado un caso atribuido a esta especie en septiembre de 2022, en el marco de un estudio sobre cuatro mordeduras registradas en España entre 2022 y 2023.

La araña de los rincones

La Loxosceles rufescens no es una especie llamativa ni fácil de ver. Tiene el cuerpo estilizado, patas largas y finas y un tono marrón claro que puede oscurecerse en algunos ejemplares. Los adultos suelen medir entre 7 y 9 milímetros de longitud corporal, aunque las patas hacen que parezca algo mayor.

La pista más conocida para identificarla es el dibujo en forma de violín que presenta en la parte superior del cuerpo, en la zona donde se sitúa la cabeza. De ahí su nombre popular. Aun así, no conviene fiarse solo de esa marca, porque puede ser más o menos visible según el ejemplar y la luz. Otra característica importante es que tiene seis ojos, distribuidos en tres pares, a diferencia de la mayoría de arañas, que tienen ocho.

La araña Loxosceles rufescens, también conocida como la araña Violinista / UIB

¿Dónde vive en Mallorca?

Su presencia está asociada sobre todo a espacios oscuros, secos y poco frecuentados. Puede encontrarse en sótanos, garajes, trasteros, altillos, bodegas, huecos detrás de muebles, cajas almacenadas, ropa guardada o rincones de viviendas donde apenas hay movimiento.

También puede vivir en ambientes exteriores, bajo piedras, grietas o zonas secas, pero las mordeduras suelen producirse dentro de edificios. La razón es sencilla: no busca atacar, sino refugiarse. El problema aparece cuando una persona mete la mano en un lugar donde está escondida, se pone una prenda que llevaba tiempo guardada o mueve cajas, muebles o enseres sin revisar.

¿Es peligrosa?

Sí puede ser peligrosa, pero no es agresiva. La araña violinista mediterránea no persigue a las personas ni muerde de forma deliberada. La mordedura suele producirse por contacto accidental o cuando el animal queda atrapado contra la piel.

Su veneno puede causar un cuadro conocido como loxoscelismo, que afecta sobre todo a la piel. En la mayoría de casos, las molestias son leves o moderadas: picor, enrojecimiento, inflamación o dolor local. En situaciones poco frecuentes, la lesión puede evolucionar peor y provocar necrosis o complicaciones que requieren atención médica.

En el caso descrito en Mallorca, una joven fue mordida en el cuello, detrás de la oreja. Según la UIB, tuvo fiebre, dolor en la zona afectada, sudores, mareos y un ligero adormecimiento de las extremidades. La recuperación duró unas dos semanas y no se observaron secuelas.

Ejemplar de araña violinista, habitual en casi toda España / Shutterstock

Cómo identificarla sin confundirse

La araña violinista mediterránea puede confundirse con otras arañas domésticas mucho más habituales e inofensivas. Para reconocerla, hay que fijarse en varios rasgos. Su cuerpo es marrón claro o pardo amarillento, patas largas y finas, aspecto liso y estilizado, una posible marca oscura en forma de violín en la parte superior del cuerpo y, si se observa con detalle o mediante una foto macro, seis ojos en lugar de ocho.

Aun así, la identificación segura no siempre es fácil. Por eso, ante la duda, lo recomendable no es manipularla, sino fotografiarla desde una distancia segura o capturarla con cuidado en un recipiente si es necesario para que pueda ser identificada por especialistas.

Qué hacer si te pica una araña violinista

Lo primero es mantener la calma. Muchas mordeduras pasan desapercibidas al principio o se notan como un pequeño pinchazo. El dolor, el picor o la inflamación pueden aparecer horas después.

En caso de sospecha, se recomienda lavar la zona con agua y jabón, aplicar frío local envuelto en un paño, evitar rascarse o manipular la herida y no aplicar remedios caseros. Tampoco se debe cortar, apretar ni intentar drenar la lesión.

Hay que acudir a un centro sanitario si aparece dolor intenso, fiebre, mareos, malestar general, inflamación importante, cambio de color en la piel, ampollas, una herida que empeora con las horas o cualquier signo de necrosis. Si es posible, conviene llevar una foto de la araña o el ejemplar, vivo o muerto, para facilitar la identificación.

Picadura de araña violinista / La Opinión de Málaga

Cómo evitarla en casa

La prevención pasa por reducir sus refugios. Mantener limpios y ordenados trasteros, garajes, sótanos y altillos es una de las medidas más eficaces. También es aconsejable sacudir ropa, zapatos, toallas o mantas que hayan estado guardados mucho tiempo, revisar cajas antes de meter la mano, separar muebles de la pared cuando se limpian rincones y evitar acumulaciones de objetos en zonas oscuras.

En viviendas donde se detecten varios ejemplares o exista sospecha de una presencia recurrente, lo prudente es contactar con profesionales de control de plagas o con la administración competente en salud pública.