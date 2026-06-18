Air Canada aterriza en Palma: Mallorca estrena su primer vuelo sin escalas con Montreal

Mallorca ha abierto este jueves una nueva puerta aérea con Norteamérica. El aeropuerto de Palma ha recibido el primer vuelo directo de Air Canada procedente de Montreal, una conexión histórica que une por primera vez de forma regular la isla con Canadá y que refuerza el papel de Son Sant Joan como gran puerta de entrada turística del Mediterráneo.

El avión ha tomado tierra este jueves en Palma procedente del aeropuerto internacional de Montreal-Trudeau, en una jornada marcada por el simbolismo de una ruta llamada a estrechar la relación entre Mallorca y el mercado canadiense. Los controladores aéreos han compartido en redes sociales imágenes de la llegada del primer vuelo, que inaugura oficialmente una conexión inédita para la isla.

La nueva ruta Montreal-Palma operará durante la temporada de verano y se mantendrá hasta octubre. Air Canada había anunciado esta conexión como una de sus grandes novedades para 2026, con varios vuelos semanales entre ambas ciudades y con el objetivo de facilitar los desplazamientos tanto de turistas canadienses hacia Mallorca como de residentes en Baleares hacia Canadá y otros destinos de Norteamérica a través del hub de Montreal.

La llegada de Air Canada supone un salto cualitativo para la conectividad internacional de Mallorca. Hasta hace pocos años, los vuelos transatlánticos directos desde Palma eran prácticamente inexistentes. La puesta en marcha de esta ruta, sumada a la conexión directa con Nueva York/Newark operada por United Airlines, consolida una tendencia: Son Sant Joan ya no mira únicamente al mercado europeo, sino que empieza a ganar peso en el mapa de las rutas de largo radio.

Un mercado turístico de alto valor

El estreno del vuelo directo con Montreal tiene una lectura especialmente relevante para el sector turístico. Govern y hoteleros celebraron la nueva conexión aérea con un mercado de largo radio, con viajeros que suelen planificar estancias más largas y con un gasto medio elevado. Además, la operación hasta el mes de octubre encaja con uno de los grandes objetivos del destino Mallorca: alargar la temporada y atraer visitantes fuera de las semanas de mayor presión turística.