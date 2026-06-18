La Aemet activa la alerta amarilla en Mallorca: los termómetros rozarán los 37 grados
La situación se complicará levemente de cara al viernes.
El calor pone en alerta a Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves y viernes el aviso amarillo en la isla debido a un repunte notable de las temperaturas en las horas centrales del día, que superarán con creces los umbrales habituales para estas fechas de junio. La combinación de altas presiones y la llegada de una masa de aire cálido dejará registros que rozarán los 37 grados en varios puntos de la isla.
El sur de la isla, primera zona afectada
La estabilidad atmosférica marcará la jornada de este jueves, con cielos poco nubosos y la presencia de algunas brumas matinales.
En el sur de Mallorca, se espera que los termómetros alcancen los 36 grados. Por ello, la delegación balear de la Aemet activará la alerta amarilladesde las 12:00 hasta las 18:59 horas.
El viento soplará de flojo a moderado de componente este y nordeste, favoreciendo el desarrollo de brisas costeras que apenas aliviarán el ambiente en el interior de la comarca.
El calor se extiende al interior
La situación se complicará levemente de cara al viernes. Según el pronóstico de la Aemet, las altas presiones continuarán garantizando cielos despejados, pero se sumará un elemento meteorológico incómodo: la presencia de calima. El polvo en suspensión aumentará la sensación de bochorno.
Lejos de remitir, el riesgo por altas temperaturas se ampliará. El viernes, la Aemet mantiene el aviso amarillo en el sur y lo extiende también al interior de Mallorca. El mapa de alertas volverá a encenderse al mediodía (de 12:00 a 18:59 horas), pero esta vez con registros aún más altos que pueden llegar a los 37 grados a la sombra.
Noches tropicales
La situación será complicada tambiénpor las noches. La Aemet prevé un ascenso generalizado de las temperaturas mínimas de cara a la madrugada del viernes.
Este comportamiento de los termómetros consolidará las denominadas noches tropicales en el litoral mediterráneo, lo que significa que el mercurio no descenderá de los 20 grados en toda la noche. Esta falta de refresco nocturno, sumada a la escasez de viento significativo, elevará la sensación de calor persistente.
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