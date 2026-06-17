Estas son las cinco tiendas Rossmann que quedan abiertas en Mallorca tras el cierre de Nou Llevant

Rossmann reorganiza su mapa en Mallorca. Tras el anuncio del cierre del establecimiento de Nou Llevant, en la avenida de Mèxic de Palma, la cadena alemana de droguería y perfumería mantiene cinco tiendas abiertas en la isla y ya prepara una nueva apertura en Magaluf para 2027.

La compañía, que llegó a Mallorca en 2022, conserva presencia en Palma, Manacor, Felanitx y Porto Cristo. En total, cinco establecimientos que mantienen operativa la red de Rossmann en la isla después de la clausura de la que fue su segunda tienda mallorquina.

Las cinco tiendas Rossmann abiertas en Mallorca

Tras el cierre de Nou Llevant, estos son los establecimientos que siguen funcionando en Mallorca:

Rossmann La Rambla, en Palma

La tienda de La Rambla, 1, en Palma, se ha convertido en uno de los principales puntos de referencia de la cadena en la ciudad. Según la compañía, cuenta con una superficie de venta de 450 metros cuadrados, lo que permite ofrecer un surtido amplio de productos de droguería, perfumería, cosmética, higiene, hogar, alimentación infantil y marcas propias.

Rossmann destaca este establecimiento inaugurado en 2025 como una de sus tiendas más completas en Palma, especialmente tras el cierre del local de Nou Llevant, que la empresa consideraba limitado en superficie.

Rossmann FAN Mallorca Shopping, en Palma

La cadena también mantiene abierta su tienda en el centro comercial FAN Mallorca Shopping, en la avenida Cardenal Rossell. Este establecimiento funciona como otro de los grandes puntos de Rossmann en Palma y se beneficia del tránsito habitual del centro comercial.

La tienda de FAN permite a la compañía conservar presencia en una zona comercial estratégica, próxima a la Platja de Palma, el Coll d’en Rabassa y los accesos al aeropuerto.

Rossmann Manacor

Rossmann continúa también en Manacor, donde abrió una de sus primeras tiendas en Mallorca. La presencia en la capital del Llevant permite a la cadena cubrir una de las principales áreas comerciales de la Part Forana y mantener una base importante fuera de Palma.

Rossmann Felanitx

Otro de los establecimientos que siguen abiertos es el de Felanitx. Con esta tienda, Rossmann refuerza su presencia en el Migjorn y el sureste de Mallorca, una zona donde la cadena ha consolidado parte de su expansión en la isla.

Rossmann Porto Cristo

La tienda de Porto Cristo, en el municipio de Manacor, es una de las incorporaciones más recientes de la cadena en Mallorca. Su apertura elevó la red de Rossmann en la isla hasta seis establecimientos antes del cierre de Nou Llevant.

Con Porto Cristo, la compañía refuerza su presencia en la costa del Llevant y en una zona con actividad residencial y turística.

Una nueva tienda en Magaluf en 2027

El cierre de Nou Llevant no supone una retirada de Rossmann de Mallorca. Al contrario, la empresa ya tiene prevista una nueva apertura en Magaluf durante el primer trimestre de 2027.

Según el portavoz de la compañía en España, Stefan Frings, la ubicación ya está decidida: estará situada junto al nuevo Lidl, en el carrer Blanc.