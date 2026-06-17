La cantera enfermera de Quirónsalud y CESAG ya es una realidad

Quirónsalud y el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) han hecho realidad el objetivo que se marcaron en 2022. Crear en Balears una escuela que forme nuevas generaciones de enfermería en un momento de alta demanda de profesionales sanitarios.

La primera promoción de la Escuela de Enfermería, la primera privada de las islas, celebró ayer su graduación en la finca Son Termes, en Bunyola, con 42 alumnos que culminan cuatro años de formación académica, tecnificación y prácticas hospitalarias. El acto confirmó el cumplimiento de los plazos previstos por CESAG y Quirónsalud, que ha acompañado la formación de los estudiantes también en sus propios centros sanitarios. El proyecto nació fruto de la escasez de personal en el sistema de salud balear. La respuesta ha sido fundar una escuela que permitirá incorporar profesionales cualificados, preparados para asumir nuevas competencias y capaces de cuidar a los pacientes con rigor, empatía y dedicación.

La enfermera Rosa María Regí, madrina de la promoción, subrayó el carácter histórico de esta graduación. «La primera escuela privada de Enfermería de la historia de Balears ya tiene a su primera promoción de graduados». Animó a los nuevos profesionales a recordar siempre que los valores esenciales de la profesión son asistir y cuidar al paciente, especialmente cuando más lo necesita.

La directora del CESAG, Elena Valiente, incidió también en la dimensión humana de la enfermería recordando a los graduados que «ninguna tecnología puede sustituir la capacidad de reconocer la fragilidad del otro, de comprender su sufrimiento o de acompañarlo en los momentos decisivos de su existencia».

Las graduadas Catalina Munar y Júlia Rocha pronunciaron el juramento enfermero, en el que la promoción renovó su compromiso con la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas. Cristina Rodríguez Iniesta fue reconocida por el mejor expediente académico de la promoción, y luego Paula Peña y Marina Gascón, en representación de la promoción, dedicaron unas palabras a sus compañeros. El rector magnífico de la Universidad Pontificia Comillas, Antonio Allende, agradeció de forma especial el apoyo de las familias, a las que definió como parte esencial del camino recorrido por los estudiantes. Al acto asistieron, entre otras autoridades, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

Alrededor de 200 alumnos cursan Enfermería en las instalaciones del CESAG y en los hospitales de Quirónsalud, una vía estable para reforzar la calidad asistencial en Balears.