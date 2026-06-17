El nuevo sistema de receta electrónica vuelve a caer y deja a los ciudadanos de Baleares que acuden a las farmacias sin sus medicamentos prescritos

El nuevo sistema de receta electrónica del Servei de Salut de Baleares ha vuelto a caer la tarde de este miércoles, dejando a los ciudadanos que acuden a las farmacias sin sus medicamentos prescritos por el médico.

Así lo han informado a este diario ciudadanos afectados por el fallo del sistema, que se han encontrado con el mismo problema en las farmacias de Palma de la calle Balanguera y también en la de la Rambla. Desde la farmacia de Portopí, abierta las 24 horas, ubicada en el número 186 de la Avinguada Joan Miró, han señado a este diario que el sistema ha empezado a dar fallos sobre las siete de la tarde y a las once de la noche todavía no se había recuperado, afectando aproximadamente a tres de cada diez clientes de la botica, teniendo en cuenta que la de Portopí es de mucho tránsito.

El nuevo sistema de prescripción y dispensación electrónica del Servei de Salud, denominado SIGMA, entró en funcionamiento el pasado mes de febrero. Y en su primera jornada de actividad, el día 23 del mismo mes, ya falló e impidió dispensar medicamentos en prácticamente todas las farmacias de Baleares, como ha ocurrido este miércoles, el problema se produce cuando los farmacéuticos intentan pasar la tarjeta sanitaria para validar la receta electrónica y no se pueden leer los datos.

El sistema SIGMA sustituye desde el pasado febrero al anterior sistema RELE y supone la renovación integral de la receta electrónica en Baleares. El cambio se ha llevó a cabo el fin de semana del 21 y 22 de febrero, periodo durante el cual ya estaba previsto que no se pudiera retirar medicación con tarjeta sanitaria y que, en caso de urgencia, se utilizaran recetas en papel. El nuevo sistema pretende unificar la historia farmacoterapéutica del paciente, integrar la prescripción en residencias y centros sociosanitarios y permitir, entre otras novedades, la interoperabilidad europea para dispensar medicamentos en otros países de la Unión Europea.

Después del 23 de febrero, el día 25 volvió a fallar. Y desde esa fecha y hasta este miércoles no se había informado de nuevas caídas en el sistema.