Llúcia Salleras, presidenta de Escola Catòlica, en la III Nit de l'Educació: "Necesitamos un financiamiento justo que garantice la gratuidad de la educación"

La patronal Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB) ha celebrado hoy en el Castell de Bellver la III Nit de l'Educació, una cita que ha reunido a representantes de los 85 centros educativos que integran la entidad, así como a responsables políticos, institucionales y sociales vinculados al ámbito educativo de las islas.

La velada ha servido además para entregar por primera vez los galardones Far de les Illes, una nueva distinción creada por la patronal para reconocer a entidades destacadas por su contribución a la educación, la transformación social y la transmisión de los valores del humanismo cristiano. En esta primera edición, los premiados han sido el Centro de Estudios Superiores Alberta Giménez (CESAG) y la Fundació Pere Tarrés.

En su intervención, la presidenta de Escola Catòlica, Llúcia Salleras, ha reivindicado el papel de la educación como motor de transformación social. "A través de la educación no cambiaremos el mundo, pero sí tenemos la oportunidad de cambiar a las personas que cambiarán el mundo", ha afirmado, citando al pedagogo brasileño Paulo Freire.

La presidenta de Escola Catòlica, Llúcia Salleras, en el acto inaugural de la III Nit de l’Educació. / ECIB

La responsable de la patronal ha aprovechado el acto para presentar la nueva imagen corporativa de la organización bajo el lema 'Teixim futur compartit' (Tejemos futuro compartido), una renovación que, según ha explicado, va más allá de un cambio estético y pretende reforzar la identidad de la institución y su adaptación a los nuevos tiempos.

Salleras ha destacado también el papel histórico de la escuela concertada en Baleares y ha agradecido la colaboración de la conselleria de Educación en cuestiones como la universalización del primer ciclo de Educación Infantil o la concertación de nuevas aulas de 0 a 3 años.

No obstante, ha aprovechado la presencia del conseller Antoni Vera para plantear varias reivindicaciones del sector. Entre ellas, ha pedido crear ayudas directas para las familias que necesitan utilizar el transporte escolar en centros concertados y ha reclamado una revisión de los módulos económicos de funcionamiento de los centros dentro del futuro Acuerdo Marco de mejora de la enseñanza concertada que comenzará a negociarse a partir de septiembre.

Asimismo, ha defendido la necesidad de estudiar una línea de ayudas impulsada por el Consell de Mallorca para favorecer la escolarización de niños de 0 a 3 años, siguiendo el modelo que ya existe en Menorca. "Será una oportunidad para trabajar por un financiamiento justo que garantice la gratuidad de la educación", ha señalado.

En el apartado de reconocimientos, la patronal ha distinguido al CESAG por su trayectoria como institución universitaria en Baleares, especialmente en ámbitos como la educación, la comunicación, la enfermería o la actividad física y el deporte.

También ha sido reconocida la Fundació Pere Tarrés por su amplia labor en el ámbito de la educación en el tiempo libre y la acción social. La entidad desarrolla proyectos socioeducativos dirigidos especialmente a niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la cohesión comunitaria.