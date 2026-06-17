Sant Joan 2026 en Mallorca: ¿es legal encender hogueras?

La noche de Sant Joan en Mallorca es una de las más esperadas del año, pero también una de las que exige más precaución. Las playas, los pueblos y los espacios públicos se llenan de celebraciones, fuego, petardos y correfocs, pero no todo vale: hacer una hoguera por cuenta propia puede ser ilegal si no se cuenta con autorización expresa.

La normativa balear es especialmente restrictiva con el uso del fuego, sobre todo en playas, zonas forestales, espacios naturales protegidos y áreas próximas a masa forestal. Por eso, antes de encender una hoguera conviene tener clara una idea: en Mallorca, la noche de Sant Joan no permite hacer fuego libremente donde uno quiera.

¿Se pueden hacer hogueras en las playas de Mallorca?

La respuesta general es no. En la gran mayoría de arenales de Mallorca está prohibido encender fuego sin permiso, aunque sea durante la noche de Sant Joan. Las hogueras solo pueden realizarse en zonas autorizadas por los ayuntamientos y cumpliendo las condiciones fijadas para evitar riesgos.

Las multas por hacer fuego sin autorización en playas mallorquinas pueden oscilar entre 300 y 600 euros, aunque la sanción puede ser mucho mayor si se provocan daños medioambientales o si la infracción se produce en espacios protegidos o zonas de alto riesgo de incendio.

Lo que tienes que saber si tu municipio permite foguerons

Durante esta jornada, algunos ayuntamientos habilitan espacios concretos para celebrar foguerons de Sant Joan de forma controlada. En esos casos, la clave es comprobar siempre si existe autorización municipal, qué horarios se han fijado y qué medidas de seguridad deben cumplirse.

El Servicio de Bombers de Mallorca recuerda que las hogueras deben montarse siempre con permiso y respetando una distancia mínima de 10 a 15 metros respecto a viviendas, ventanas, puertas, vehículos, motos, patinetes y mobiliario urbano.

También se recomienda colocar arena o tierra sobre el pavimento para que el fuego quede recogido y no se extienda hacia zonas próximas. La presencia de un adulto responsable es otro de los requisitos habituales cuando se autoriza una fogata en espacios públicos.

Bombers piden responsabilidad en una noche de alto riesgo

Con motivo de la vigilia de Sant Joan, el Servicio de Bombers de Mallorca han hecho un llamamiento a la prudencia. En el caso de los correfocs, recomiendan a los participantes llevar ropa larga, manga larga o capucha, preferiblemente de algodón. También aconsejan evitar tejidos sintéticos o prendas inflamables, usar calzado cerrado y no acudir con chanclas.

Para los vecinos de las calles por donde pasan los correfocs, la recomendación es clara: cerrar ventanas y persianas.

Cuidado con los petardos y fuegos artificiales

La pirotecnia es otro de los puntos sensibles de la noche. Bombers de Mallorca insisten en que no deben llevarse petardos en los bolsillos, sino en una bolsa o caja, y que nunca deben lanzarse en zonas con aglomeraciones de personas. Tampoco deben tirarse petardos, cohetes o fuegos artificiales en zonas boscosas, con rastrojo o cerca de vegetación seca. Con las temperaturas altas y el terreno muy seco, la probabilidad de incendio aumenta de forma considerable.

En el caso de cohetes y fuegos artificiales, la recomendación es utilizarlos solo en zonas abiertas y, si es posible, a 500 metros de masa forestal, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.

Las autoridades intensifican la vigilancia

Durante la noche de Sant Joan, la Policía Local, los agentes medioambientales y otros cuerpos de seguridad suelen reforzar la vigilancia en playas y espacios públicos para garantizar que se cumplen las ordenanzas municipales y las restricciones de fuego. Por eso, quienes quieran celebrar la noche con hogueras deben hacerlo únicamente en los puntos autorizados. La alternativa más segura es participar en los foguerons organizados por los ayuntamientos, donde el fuego está controlado y se cuenta con medidas de prevención.