El fracaso del Alquiler Inseguro

Una cosa es suprimir el impuesto de Sucesiones, el éxito nacionalista de este Govern, y otra subvencionar a los defraudadores a Hacienda como pretende el Ejecutivo de PP/Vox. El fracaso estrepitoso del programa Alquiler Inseguro, con 82 viviendas captadas sobre las tres mil anunciadas, desemboca en el disparate de premiar con fondos públicos a quienes han incumplido la ley hasta que fueron descubiertos.

La situación de la vivienda no ha mejorado en precios ni oferta, y encima se malgasta en los fondos buitre el dinero de quienes no pueden pagarse una casa. La insistencia en este comportamiento obliga a recordar la campaña electoral, cuando el PP prometió que habría tres mil pisos a arrendar con precio razonable a su llegada. No existen, con lo cual este Govern se arriesga a recibir la misma recompensa que su antecesor.

El fomento de la legalidad mediante una nueva amnistía, en un Govern que se declara enemigo de las regularizaciones, obliga a invertir la carga de la prueba sobre los cargos públicos. Estadísticamente, al menos una tercera parte de los políticos mallorquines poseen una vivienda que tienen alquilada. No estaría de más que divulgaran el precio que pagan sus inquilinos, para comprobar que la hipocresía no tiene límites y que los representantes públicos son los primeros interesados en que suban los alquileres.

El instinto de rapiña se halla tan acentuado que Mallorca es la única geografía española en que Vox abdica de la «prioridad nacional», para privilegiar el robo de las casas a los españoles por parte de los extranjeros ricos. En una isla donde la legalidad siempre es excepcional, sacrificar el recurso de los espabilados al bandidaje merece una recompensa a cargo de las víctimas.