La empresa francesa Pomona compra la distribuidora de alimentos Grupo Servera

La empresa francesa Pomona ha adquirido el Grupo Servera, uno de los mayores distribuidores de alimentos y bebidas de las islas, con una importante implantación en el servicio a los sectores hotelero y de la restauración. El creador de esta última, Bartolomé Servera, justifica su decisión reconociendo que la oferta económica ha sido "tentadora", pero subraya que "como padre dejo a mis hijos bien acompañados".

La operación lleva dos años fraguándose, según reconoce la persona que hace algo más de 50 años puso en marcha esta empresa mallorquina "en un sótano que me dejaron", y señala que la deja en manos de un potente grupo francés que ya ha adquirido otras firmas similares en España y que está implantado también en Madrid, Cataluña, Andalucía o País Vasco.

Sin cambios

Bartolomé Servera destaca la necesidad de las empresas de crecer y mejorar con el tiempo, y señala que la nueva propiedad va a garantizar esa evolución, pero sin que ni los trabajadores ni los clientes vayan a notar cambios "salvo para mejorar". Sobre este punto, subraya que uno de los aspectos que más ha valorado la nueva propiedad es la plantilla del grupo.

Bartolomé Servera ha sido presidente de la patronal de comercio Afedeco / Guillem Bosch

La continuidad en el servicio que el Grupo Servera ha venido prestando se refuerza por el hecho de que uno de los compromisos adquiridos es el mantenimiento de un equipo formado por más de 120 trabajadores, y por el hecho de que Miguel Angel Servera, hijo del fundador, se va a mantener en el cargo de director general.

La importancia del Grupo Servera se refleja en que su facturación anual supera los 70 millones de euros, según los datos facilitados por su fundador, y que además de la distribuidora forman parte del mismo Delicy Food Solutions, dedicada a la repostería y helados; Pescados Mayol Mesquida; y la menorquina Corgelat.

Las causas

Bartolomé Servera no oculta que la oferta económica que ha recibido es "tentadora", pero señala que eso es normal en el caso de una empresa "saneada, que no tiene problemas y que funciona perfectamente". A eso añade otros factores que ha tenido en cuenta, como es el compromiso de los nuevos propietarios de mantener la estructura y el personal del grupo, al tiempo que aportar los medios y la experiencia para que este siga creciendo.

Pero a todo ello suma un aspecto personal: "Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en la vida tras 52 años trabajando y ahora podré permitirme el lujo de ir a pescar algún día. Pero además, como padre no he querido dejar mis hijos solos en un negocio tan complejo, y sé que los dejo bien acompañados, con un futuro dentro de un grupo muy fuerte".

Servera no oculta que su caso es uno más en los que una gran empresa deja de estar en manos de las familias de las islas que la fundaron, pero en este aspecto reconoce que es un proceso muy difícil de frenar, como se refleja en sectores como la industria, el comercio o los servicios. Añade que la "mallorquinidad" de la propiedad solo se está logrando mantener en el sector hotelero y en el de la restauración, en este último por tratarse de pequeños negocios.

Presencia en patronales

Bartolomé Servera es actualmente presidente de la asociación de distribuidores de alimentos y bebidas de Baleares, y anuncia que la próxima semana convocará una junta para determinar si sigue adelante o se opta por un relevo.

Recuerda además que es vicepresidente de la patronal de comercio Afedeco y del Fomento de Turismo, y en este caso señala que estos cargos le van a permitir mantenerse ocupado a partir de ahora.