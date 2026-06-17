Los docentes de Baleares podrán tener un 'curso sabático' después de cuatro años de reducirse el sueldo

El conseller de Educación, Antoni Vera, ha presidido esta mañana la Mesa Sectorial de Educación, con la presencia de los representantes de los docentes. Además del conseller, también ha asistido a esta reunión la directora de personal docente y centros concertados, Joana Maria Cabrera y la directora general de planificación y gestión educativas, Catalina Ginard.

La principal novedad de esta reunión ha sido la propuesta del Govern de aprobar un permiso parcialmente retribuido durante un curso escolar. Esta iniciativa, según fuentes de Educación, prevé la reducción de las retribuciones a lo largo de cuatro cursos, mientras que en el quinto año quedaría exento de prestar servicios, aunque el docente continuaría percibiendo una remuneración económica. Es decir, el sistema funciona como una redistribución salarial a lo largo de cinco años.

La medida propuesta por el Ejecutivo se dirige a los funcionarios de carrera con un mínimo de quince años de experiencia docente. Esta propuesta ha sido trasladada a los sindicatos, que se han comprometido a estudiarla de cara a alcanzar un acuerdo de consenso en la próxima reunión de la Mesa Sectorial.

En la misma reunión de hoy también se ha aprobado por unanimidad mejorar el complemento económico que se abona a los profesores por ejercer de tutores. Educación propone subir este complemento hasta alcanzar la cifra de 60 euros mensuales. En la actualidad se abona la cantidad de 37,27 euros.

Además, este complemento será percibido íntegramente por todos los tutores, incluidos aquellos que trabajan a media jornada o cuentan con una reducción de jornada. La Conselleria considera que, aunque estos docentes estén menos horas en el centro, siguen asumiendo la totalidad de las funciones asociadas a la tutoría.

Según los datos que maneja la Conselleria, en la actualidad el sistema educativo de Baleares cuenta con 6.660 tutores. De ellos 58 trabajan a media jornada y 203 tienen una reducción de jornada diferente al 50%. La medida entrará en vigor el curso 2026-2027, aunque tendrá efectos retroactivos desde septiembre de 2025, siempre condicionados a la disponibilidad presupuestaria. El coste estimado es de 2,5 millones.

En la misma reunión con los representantes sindicales también se ha aprobado por unanimidad la regulación de las sustituciones en los equipos directivos de los centros. La propuesta acuerda que cuando un docente asuma de manera temporal las funciones de director en régimen de suplencia, será nombrado formalmente para ejercer este cargo y percibirá el complemento económico correspondiente.

Finalmente, también se ha aprobado por unanimidad la regulación de las sustituciones en los equipos directivos de los centros educativos. Este plus económico varía en función de la tipología y dimensión del centro. Los importes van desde los 107 euros al mes en los centros de educación infantil y primaria más pequeños, a los 861 euros en la dirección de los instituto de educación secundaria con un mayor número de unidades.

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Desde el Ejecutivo se asegura que con estas iniciativas la Conselleria continúa avanzando en la mejora de las condiciones laborales de los profesores, al tiempo que se reconoce su importante labor dentro del sistema educativo de Baleares.