Denuncian la privatización de la Formación Profesional en Baleares: "Si no puedes pagarlo te quedas fuera"
El sindicato CCOO ha presentado un informe con un diagnóstico de la situación en el que detecta múltiples desigualdades territoriales
Atribuyen el crecimiento exponencial de alumnado a la proliferación de opciones privadas frente a la pública
Laura Marino
El sindicato CCOO de Baleares ha presentado esta mañana en Palma un informe que refleja y denuncia el avance exponencial de la oferta privada de la Formación Profesional (FP) frente a la pública, que según el estudio genera una "segmentación social que contradice el papel compensador que debería de ejercer el sistema educativo".
Tal y como expone el texto presentado, el 59% de la población joven española opta actualmente por cursar estudios de Formación Profesional, desmintiendo un gran estigma histórico: que los jóvenes observan esta salida como una segunda opción para los que no saben qué estudiar o a quienes no les gustaría seguir estudiando. Sin embargo, estos números no son avalados por una expansión de la red pública ni de una planificación territorial suficiente.
María del Barrio, Secretaria de Jóvenes de la Federación de Enseñanza de CCOO, en la comparecencia, ha expuesto: "En Baleares, el abandono educativo temprano se sitúa en el 15'2%, por encima de la media estatal. Además, la tasa de desempleo en menores de 25 años alcanza un 24'1%". "Hablar de Formación Profesional no es solo hablar de educación, es hablar de oportunidades reales de empleo digno y de emancipación", ha puntuado la conquense.
Asimismo, del Barrio ha denunciado la falta de datos públicos oficiales que indiquen la cantidad de jóvenes que se quedan sin poder obtener una plaza pública de Formación Profesional, "invisibilizando" la exclusión juvenil. En Baleares, esta situación se agrava según ha explicado: "No acceder a una plaza pública no significa solo cambiar de centro, sinó que puede significar tener que cambiar de isla y/o asumir un coste económico que para las familias no es posible".
Entre los cursos 18/19 y 24/25, el alumnado balear de Formación Profesional aumentó de 4.600 alumnos a 16.123 estudiantes. Sin embargo, este crecimiento exponencial se debe a la proliferación de opciones privadas en contraposición de la oferta pública que ha crecido la mitad en comparación a su principal alternativa. "La formación profesional no puede depender de la renta familiar, si una persona joven quiere formarse en una titulación con salida laboral y no encuentra plaza en la pública, el sistema le está enviando un mensaje profundamente injusto: 'Si puedes pagarlo sigues, si no puedes pagarlo te quedas fuera'", ha sentenciado la Secretaria de Jóvenes de la Federación de Enseñanza de CCOO.
Lourdes Núñez, secretaria de Formación Profesional de CCOO Enseñanza, también ha añadido unas palabras durante el acto: "En esta región, hay ciclos formativos que no se están ofertando en la pública: Higiene Bucodental, Análisis de Diagnóstico Clínico, Robótica, Digitalización... Esto significa que les estamos abriendo las puertas a la privatización que ya ronda un 30% de la oferta total. A esto se suma que el alumnado no puede realizar prácticas reales, ya que el 54'4% de las empresas que hay en Baleares son microempresas y el 41% son pequeñas empresas. Es inviable que puedan absorber a los estudiantes".
Para finalizar el acto, Àngels Aguiló, Secretaria de Ocupación y Política Sectorial de CCOO, ha comentado: "Para Baleares, este informe es fundamental. En las islas ya es suficientemente difícil llegar a fin de mes, además si hay que añadir un gasto extra para poder tener una formación que les permita acceder a un trabajo con mejores condiciones y adaptado a este nuevo modelo productivo que queremos que sea más diversificado". "Es necesario que el Govern no pierda ni un céntimo de los Fondos Europeos. Solicitamos a la Dirección General de Formación Profesional que hable con los agentes sociales y planifique cómo se van a gastar estos fondos si se pierden estos 13 millones de euros será una catástrofe", ha concluido.
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