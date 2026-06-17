Un colegio de Mallorca denuncia que una empresa de autobuses les deja sin excursión de final de curso para atender servicios turísticos
El colegio CEIP Verge de Lluc asegura que la empresa de transporte Emilio y Joaquín López S.L anuló los cuatro autocares reservados desde marzo para priorizar el turismo
"No puede ser que las empresas de autocares jueguen a dos bandas: el sector turístico es más suculento, pero cuando no hay temporada alta vuelven a nosotros", explica el director del centro
El CEIP Verge de Lluc ha denunciado la suspensión de una excursión de final de curso prevista para este jueves después de que la empresa de autocares contratada, Emilio y Joaquín López S.L, decidiera priorizar servicios vinculados al sector turístico en plena temporada alta.
La actividad, programada como una salida conjunta a la playa con todo el alumnado del centro, formaba parte de las actividades de final de curso. Según el colegio, el objetivo era doble: reforzar la convivencia entre todos los cursos y garantizar el acceso a este tipo de espacios a niños y niñas que, por diferentes motivos sociales o familiares, no suelen poder ir a la playa.
El centro asegura que los cuatro autocares habían sido reservados desde el mes de marzo mediante el procedimiento habitual y que el servicio se fue recordando en abril, sin que se advirtieran problemas hasta pocos días antes de la actividad. Finalmente, la empresa comunicó que no podría cumplir con el servicio.
“Las justificaciones que nos han dado no eran comprensibles, por lo que la conclusión que sacamos es que los autobuses no nos han atendido porque se han comprometido en servir en el sector turístico”, asegura el centro en un comunicado.
El director del centro, Iñaki Aicart, ha explicado que se trata de una actividad que se repite cada final de curso, en la que todo el colegio realiza una salida conjunta, como ya ocurrió en años anteriores con otras actividades: “Nosotros programamos las actividades de final de curso durante todo el año. Este año íbamos a ir todos juntos a la playa”.
Aicart ha asegurado que la empresa ha trabajado con el centro durante años sin incidencias y que existía una relación de confianza. Sin embargo, ha lamentado que la situación haya cambiado. Ante la cancelación, el colegio se vio obligado a reorganizar la jornada a última hora, proponiendo actividades alternativas en el propio centro, como juegos de agua en el patio, con el objetivo de que el alumnado no se quedara sin actividad.
El CEIP Verge de Lluc considera que esta situación refleja un problema más amplio en el sistema de transporte escolar en Mallorca, especialmente durante la temporada turística. En este sentido, Aicart advierte de la necesidad de regulación: “No puede ser que las empresas de autocares jueguen a dos bandas; el sector turístico es más suculento, pero cuando no hay temporada alta vienen a nosotros”.
Asimismo, el colegio recuerda que el pasado mes de marzo se adhirió a un manifiesto impulsado por el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), en el que ya se advertía de las dificultades del transporte escolar y se reclamaba una tarifa más justa y estable durante todo el año.
El centro considera urgente que Govern regule el sector para garantizar un servicio de transporte escolar fiable, especialmente en un contexto en el que muchos centros atienden a alumnado en situación de vulnerabilidad.
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