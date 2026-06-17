Baleares reclama al Estado que publique cada año las balanzas fiscales para conocer cuánto aporta y cuánto recibe

El Parlament balear ha aprobado este martes una iniciativa del PP sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que ha evidenciado profundas diferencias entre los grupos en cuestiones como la autonomía fiscal o la negociación con Catalunya, pero que ha dejado una imagen poco habitual en la Cámara: una amplia mayoría reclamando transparencia sobre las relaciones financieras entre Baleares y el Estado.

El punto que ha cosechado un respaldo más amplio ha sido el séptimo de la proposición no de ley, que insta al Gobierno central a publicar anualmente las balanzas fiscales entre el Estado y las diferentes comunidades autónomas. La propuesta ha salido adelante con 50 votos a favor y solo cuatro en contra, correspondientes a Vox.

La votación ha unido al PP, PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca, Unidas Podemos, los diputados no adscritos y el diputado de Sa Unió de Formentera, que han coincidido en la necesidad de conocer con mayor precisión cuánto aporta cada territorio al conjunto del Estado y cuánto recibe a cambio.

La reivindicación de las balanzas fiscales tiene una larga trayectoria en Baleares, una comunidad que históricamente ha denunciado una infrafinanciación crónica y un saldo fiscal negativo respecto al Estado. La publicación periódica de estos datos permitiría medir con mayor transparencia el impacto de la financiación autonómica y reforzar las reivindicaciones de las islas en futuras negociaciones.

La iniciativa formaba parte de una proposición no de ley más amplia impulsada por el PP contra la propuesta de reforma del sistema de financiación planteada por el Ministerio de Hacienda. En este ámbito, las votaciones mostraron un escenario mucho más fragmentado. El primer punto, que rechaza la propuesta de reforma presentada por el Gobierno central, salió adelante gracias a los votos del PP, Vox, Més per Mallorca, los diputados no adscritos y el diputado de Sa Unió, mientras que el PSIB, Més per Menorca y Unidas Podemos votaron en contra.

También prosperó el rechazo a que la financiación autonómica se negocie bilateralmente con ERC o con la Generalitat de Catalunya, una posición respaldada por PP, Vox, los no adscritos y Sa Unió, frente a la oposición de la izquierda.

Uno de los puntos que generó más consenso fue el relativo a la necesidad de que el nuevo sistema de financiación tenga en cuenta factores como el crecimiento demográfico, la población flotante, la insularidad, el coste de la vida o el principio de ordinalidad.

Las mayores discrepancias reaparecieron en las cuestiones fiscales. El Parlament aprobó rechazar cualquier intento de limitar la autonomía tributaria de Baleares en impuestos como Sucesiones o Transmisiones Patrimoniales, con el apoyo del PP, los diputados no adscritos y Sa Unió. PSIB, Unidas Podemos, Més per Menorca y Vox votaron en contra, mientras que Més per Mallorca se abstuvo.

La sesión concluyó con un amplio acuerdo en otros tres puntos incorporados a propuesta de Més per Mallorca: reclamar una mayor capacidad normativa y recaudatoria para las comunidades autónomas y exigir la prórroga de los incentivos fiscales del Régimen Especial de Baleares más allá de 2028.